Употребление кофе может быть связано не только с повышением бодрости, но и со снижением риска психических расстройств. Масштабное исследование с участием более 460 тысяч человек показало, что наименьшую вероятность развития проблем с психическим здоровьем зафиксировали у тех, кто ежедневно выпивает от двух до трех чашек.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Работу провели ученые из Университета Фудань в Китае. Они проанализировали данные 461 586 человек с изначально хорошим психическим здоровьем, за которыми наблюдали в среднем более 13 лет. Показатели потребления кофе сравнивали с последующими медицинскими диагнозами.

Результаты показали так называемую J-образную связь: умеренное употребление кофе ассоциируется с низким риском психических расстройств, тогда как полный отказ или чрезмерное потребление — с худшими показателями. В частности, более пяти чашек в день уже связывали с повышенной вероятностью расстройств настроения.

Подобная закономерность сохранялась независимо от типа напитка. Речь идет как о молотом, так и о растворимом и бескофеиновом кофе. При этом исследователи отметили, что связь была более выраженной среди мужчин.

Во время анализа учитывали дополнительные факторы, которые могут влиять на психическое здоровье, в частности возраст, уровень образования, физическую активность и наличие сопутствующих заболеваний. Это позволило точнее оценить роль именно потребления кофе.

«Исследователи также провели генетический анализ, определив участников исследования, чьи гены указывали на то, что они лучше или хуже усваивают кофеин (перерабатывают его организмом). Однако эти генетические подтипы на самом деле не помогли осуществить точность связей», — говорится в статье.

В то же время исследование имеет ограничения, в частности, данные о потреблении кофе собирали только один раз — в начале наблюдения, и эти привычки могли меняться со временем. Поэтому работа не доказывает причинно-следственную связь.

Потенциальный эффект кофе может объясняться наличием в нем биоактивных соединений. Они способны влиять на воспалительные процессы и нейронные сети мозга, которые участвуют в регуляции настроения и стресса. Подобные механизмы уже рассматривались в предыдущих исследованиях.

Ранее кофе также связывали с другими преимуществами для здоровья, в частности со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, лучшим контролем массы тела и более долгой продолжительностью жизни.

На фоне роста распространенности психических расстройств в мире ученые отмечают важность поиска простых профилактических подходов. Умеренное потребление кофе может быть одним из факторов, который следует учитывать в этом контексте.

Напомним, ранее мы сообщали, что кофе может влиять не только на бодрость, но и на процесс старения. Участники исследования, которые пили 3-4 чашки ежедневно, имели более молодой биологический возраст.