Сколько лет вашему сердцу: что влияет на старение органа и как "омолодиться"

Как узнать возраст своего сердца / © pexels.com

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Современная кардиология долгое время искала способ объяснить пациентам риски сердечно-сосудистых заболеваний на языке, который был бы понятнее сухих процентов. К примеру, показатель в 3,9% риска на десятилетие на бумаге часто успокаивает, но на самом деле создает иллюзию безопасности. Врачи смогли разработать инновационный симулятор «сердечного возраста».

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Как определить возраст своего сердца

Решить проблему непонимания пациентами всех рисков для своего сердца призвано исследование американских ученых из Northwestern University Feinberg School of Medicine, опубликованное в JAMA Cardiology.

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Команда исследователей под руководством профессора Садии Хан разработала симулятор возраста сердца, в основу которого легла модель оценки рисков PREVENT, созданная Американской ассоциацией сердца.

Суть разработки состоит в том, чтобы перевести абстрактную статистику в биологический возраст сосудистой системы. К примеру, если женщина 45 лет с сахарным диабетом и предельным уровнем холестерина слышит о 3,9% риска, это мало о чем говорит. Однако, если ей сообщить, что состояние ее сердца соответствует показателям 60-летнего человека, информация становится максимально наглядной.

При анализе данных более 14 000 американских пациентов в возрасте от 30 до 79 лет выяснилось, что у большинства людей биологический возраст сердца существенно превышает реальный.

В частности, участницы исследования имели средний хронологический возраст 51,3 года, в то время как их «сердечный возраст» составлял 55,4 года. Среди мужчин разрыв оказался еще более заметным: при среднем возрасте 49,7 года этот показатель достигал 56,7 года.

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Самый высокий возраст сердца зафиксировали у людей уязвимых категорий.

Для точного расчета алгоритм использует несколько ключевых клинических параметров:

Биологический пол и реальный возраст

Уровень систолического давления

Показатели общего холестерина и липопротеидов высокой плотности

Наличие сахарного диабета

Вредные привычки, в частности курение

Показатель фильтрации почек

Информацию о приеме гипотензивных и гиполипидемических препаратов

Калькулятор возраста сердца делает сердечно-сосудистый риск более заметным на основе относительного возраста.

Большинство кардиологов позитивно оценивают новую идею, ведь пациенты привыкли воспринимать показатели ниже 20% как безопасные. В то же время, часть специалистов предостерегает от чрезмерного оптимизма.

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В частности, ученые отмечают, что модель не учитывает семейную историю болезней, осложнения во время беременности или специфические маркеры воспалений.

Кроме того, пока нет прямых доказательств того, что после того, как люди узнали реальный возраст своего сердца, они изменили стиль жизни или минимизировали риски инфарктов.

Авторы разработки добавляют, что полученные данные не свидетельствуют о том, что сердце состарилось физически. Это лишь ориентировочный показатель риска, четко демонстрирующий необходимость изменений.

Что помогает замедлить биологическое старение сердца

Эффективным инструментом остается работа над образом жизни и устранение факторов риска. Главными движущими силами старения сосудов являются гипертония, высокий холестерин, никотиновая зависимость и проблемы с почками.

Уменьшить биологический возраст сердца помогают умеренные аэробные нагрузки — быстрая ходьба, плавание или езда на велосипеде, а также отказ от вредных привычек и сбалансированное питание с акцентом на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры.

Также врачи призывают к полноценному сну, борьбе со стрессом, которые прямо влияют на метаболизм и артериальное давление.

Что кушать для здоровья сердца

Исследования подтверждают позитивное влияние регулярного потребления семи групп продуктов: орехов, жирной морской рыбы, бобовых, зеленых листовых овощей, ягод, оливкового масла Extra Virgin и цельнозерновых продуктов, которые поддерживают работу сердца, мозга и метаболизма и снижают риск хронических заболеваний.

В то же время для продления жизни важно не только добавить эти продукты в ежедневное меню, но также минимизировать употребление ультраобработанной пищи, соли, рафинированного сахара и сладких напитков. Кроме питания, долголетию способствуют здоровый сон, двигательная активность, отказ от вредных привычек, поддержание здорового веса и управление стрессом.

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