Сколько людей в Украине получили инвалидность в 2023 году — ответ Минздрава

Об этом свидетельствует ответ Министерства здравоохранения на запрос военного адвоката и юриста Центра по оказанию поддержки ветеранам.

Более 230 тыс. человек получили инвалидность в 2023 году, большинство из них — мужчины.

Об этом пишет NV со ссылкой на документы в распоряжении издания.

Как отметили в NV, был получен ответ Министерства здравоохранения на запрос Романа Лихачева, военного адвоката и юриста Центра предоставления поддержки ветеранам о количестве, полу и возрасте людей, которым в 2023-м предоставили инвалидность. Также в документе были указаны причины, по которым это сделали.

В течение прошлого года более 230 тыс. человек в Украине признали лицами с инвалидностью. Из них – 138,1 тыс. мужчин и 92,5 тыс. женщин.

Лицами с инвалидностью признаны 50,2 тыс. человек в возрасте до 39 лет, а также 105,8 тыс. человек от 40 до 60 лет. Соответствующую справку получили 74,7 тыс. пенсионеров, из них 41,6 тыс. женщин 60+ лет и 33 тыс. мужчин.

При этом, согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было более 2,7 млн человек с инвалидностью. Это 6,6% от общей численности населения.

Напомним, на днях Кабмин изменил Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности защитника или защитницы Украины.

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