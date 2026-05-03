Сколько макарон можно есть без вреда и какие лучше не покупать

Чтобы разнообразить свой рацион, выбирайте разные виды макарон.

© www.freepik.com/free-photo

Макароны очень питательны и содержат много клетчатки, но способствуют набору лишнего веса. Следует знать, какие сорта полезны, и как часто их можно есть.

Независимо от традиций порция в 100 граммов сухих макарон — это вполне умеренное и безопасное количество. Проблема с лишним весом возникает только тогда, когда порция постоянно увеличивается или макароны становятся основой рациона.

Макароны из твердых сортов пшеницы содержат больше клетчатки, важных минералов и витаминов, а также имеют более высокое количество белка — не менее 12 г на 100 г продукта.

Важно учитывать соусы: магазинные кетчупы и готовые соусы содержат много соли и сахара, что сводит пользу пасты насмарку. Зато легкий соус из томатов, кабачков или овощей, приготовленный дома, придает вкус и одновременно диетический.

На что обратить внимание

Эксперты советуют обратить внимание именно на вид муки. Нужно выбирать муку из твердых сортов пшеницы или дурум («durum») с пометкой А.

Такие макаронные изделия обладают низким гликемическим индексом, богатыми клетчаткой, витаминами и минералами. На упаковках макарон, которые были экспортированы из Италии, обычно пишут: «Semola di grano duro», «Farina di grano duro», «Semola di frumento duro».

Раньше мы писали о том, как спасти слипшиеся макароны. О лайфхаке читайте в новости.

Дата публикации
