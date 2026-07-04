Сколько можно сидеть в туалете без вреда для здоровья: ответ врачей

Сидения в туалете / © Credits

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Длительное пребывание в туалете может оказать негативное влияние на здоровье кишечника и органов малого таза. Медики объяснили, сколько времени считается нормой для дефекации, почему не стоит задерживаться на унитазе и какие повадки помогут избежать неприятных последствий.

Об этом пишет ladbible.

По словам доцента кафедры медицины Орегонского университета здоровья и науки Мелиссы Гершман, оптимальная продолжительность одного посещения туалета составляет не больше трех минут. В то же время гастроэнтерологиня Хьюстонской методистской больницы Валентайн Миллиен допускает немного дольше — около пяти минут.

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Если за этот период стула не состоялась, врач рекомендует не продолжать сидеть, а выйти и вернуться в туалет тогда, когда снова появится естественный позыв.

Почему не стоит долго сидеть

Специалисты отмечают, что длительное сидение на унитазе и чрезмерное напряжение могут повысить риск развития:

геморроя;

анальных трещин;

повреждений мышц тазового дна;

других проктологических проблем.

Поэтому врачи не рекомендуют сидеть в туалете, читая новости или пользуясь смартфоном, если естественный процесс уже не происходит.

Медсестра Лесли Вейд объясняет, что нормальный стул должен проходить без чрезмерных усилий.

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Если возникают трудности, специалисты советуют:

не напрягаться длительное время;

увеличить в рационе количество продуктов, богатых клетчаткой;

регулярно заниматься физической активностью;

при необходимости использовать невысокую подставку под ноги, чтобы приблизить положение тела к приседанию. Это может облегчить процесс стула.

Если запоры, боль, кровь в кале или трудности с дефекацией повторяются регулярно, необходимо обратиться к семейному врачу или гастроэнтерологу. Такие симптомы могут быть признаком различных заболеваний, поэтому нуждаются в медицинской оценке и, при необходимости, лечении.

Напомним, американские исследователи предупреждают, что белая туалетная бумага может вызвать хроническое раздражение вульвы из-за использования хлора для отбеливания и формальдегида. В случае длительных симптомов вульвовагинита без очевидной причины следует попытаться перейти на неотбеленную бумагу.

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