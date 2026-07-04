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Сколько можно сидеть в туалете без вреда для здоровья: ответ врачей
Врачи объяснили, сколько минут считается безопасным и почему продолжительное сиденье может привести к проблемам со здоровьем.
Длительное пребывание в туалете может оказать негативное влияние на здоровье кишечника и органов малого таза. Медики объяснили, сколько времени считается нормой для дефекации, почему не стоит задерживаться на унитазе и какие повадки помогут избежать неприятных последствий.
Об этом пишет ladbible.
По словам доцента кафедры медицины Орегонского университета здоровья и науки Мелиссы Гершман, оптимальная продолжительность одного посещения туалета составляет не больше трех минут. В то же время гастроэнтерологиня Хьюстонской методистской больницы Валентайн Миллиен допускает немного дольше — около пяти минут.
Если за этот период стула не состоялась, врач рекомендует не продолжать сидеть, а выйти и вернуться в туалет тогда, когда снова появится естественный позыв.
Почему не стоит долго сидеть
Специалисты отмечают, что длительное сидение на унитазе и чрезмерное напряжение могут повысить риск развития:
геморроя;
анальных трещин;
повреждений мышц тазового дна;
других проктологических проблем.
Поэтому врачи не рекомендуют сидеть в туалете, читая новости или пользуясь смартфоном, если естественный процесс уже не происходит.
Медсестра Лесли Вейд объясняет, что нормальный стул должен проходить без чрезмерных усилий.
Если возникают трудности, специалисты советуют:
не напрягаться длительное время;
увеличить в рационе количество продуктов, богатых клетчаткой;
регулярно заниматься физической активностью;
при необходимости использовать невысокую подставку под ноги, чтобы приблизить положение тела к приседанию. Это может облегчить процесс стула.
Если запоры, боль, кровь в кале или трудности с дефекацией повторяются регулярно, необходимо обратиться к семейному врачу или гастроэнтерологу. Такие симптомы могут быть признаком различных заболеваний, поэтому нуждаются в медицинской оценке и, при необходимости, лечении.
Напомним, американские исследователи предупреждают, что белая туалетная бумага может вызвать хроническое раздражение вульвы из-за использования хлора для отбеливания и формальдегида. В случае длительных симптомов вульвовагинита без очевидной причины следует попытаться перейти на неотбеленную бумагу.