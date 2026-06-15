Сколько можно загорать без вреда для кожи: что говорят дерматологи

Сколько можно загорать / © Unsplash

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Летом хочется хотя бы немного загореть в перерывах между работой и домашними делами. И если хоть на день удается куда-то вырваться, важно не превысить здоровую норму загара. Сколько можно загорать на солнце и какое время считается самым безопасным для этого?

Об этом рассказал венгерский медицинский портал Egészség Kalauz.

Сколько можно загорать: безопасное время под солнцем

Годами бытовали сразу два распространенных мнения: первое — каждому нужно хотя бы немного находиться на солнце, чтобы получать все витамины и энергию. А второе — пребывание на солнце повышает риск развития рака кожи. И к какому из утверждений лучше прислушаться?

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Дерматологи объясняют, что нет условно безопасного количества времени, которое можно проводить под открытым солнцем. Загорание — это процесс повреждения кожи. Людям для пополнения запасов витамина D достаточно каждый день несколько минут бывать на солнце, поэтому лежать по часу-два под открытым солнцем для этого не нужно.

Дерматологи, напротив, говорят, что сознательный загар с маслами и специальными средствами — вреден для кожи. Каждый солнечный ожог — опасен, ведь он может увеличивать риски развития меланомы.

Самое сильное ультрафиолетовое излучение на улице длится с 10:00 до 16:00. В это время рекомендуется находиться в тени, использовать солнцезащитные кремы и головные уборы. Специально загорать на солнце в это время не стоит.

Защита кожи от солнца необходима не только для того, чтобы предотвратить развитие рака, но и для того, чтобы сохранить молодость. Загорание ускоряет процесс старения кожи, ведь разрушает коллаген и эластин, отвечающие за упругость.

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Хотя немало людей считает загар признаком здоровья и прекрасного вида, на самом деле дерматологи считают иначе. По данным Американской академии дерматологии (AAD) загар указывает на то, что кожа человека испытала влияние ультрафиолетового излучения, и организм пытается оградить себя от дальнейшего повреждения.

Именно поэтому производится меланин. Загар — повреждение кожи, которое мы можем увидеть.

Чтобы получить необходимую для организма дозу витамина D, необязательно намеренно проводить время на солнце. Достаточно будет прогулки в день в безопасный промежуток времени. Ваш семейный врач может проверить уровень витамина и выписать специальную пищевую добавку или витамин D в капсулах.

Солнцезащитные кремы полностью не защищают кожу от повреждений. SPF-крем может значительно снизить повреждение от ультрафиолета, но не обеспечит полной защиты.

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Все это не значит, что летом вам не следует выходить из дома, чтобы не загореть. Однако нужно выбирать для прогулок и активностей безопасное время, носить легкую и закрытую одежду и обязательно использовать солнцезащиту.

Как выбрать SPF

Напомним, что солнцезащитный крем является обязательным спутником лета, который минимизирует риски ожогов и рака кожи. Как объясняет доктор Ребекка Таттл для Kettering Health, средства делятся на физические (создают минеральный барьер на поверхности и подходят для чувствительной кожи) и химические (поглощают ультрафиолет и превращают его в тепло).

При этом SPF в декоративной косметике эффективен только в помещении, а погоня за максимальными цифрами на упаковке не имеет смысла: SPF 30 блокирует около 97% лучей, а дальнейшее увеличение показателя дает лишь незначительную дополнительную защиту.

Главная ошибка в использовании солнцезащиты — недостаточное количество и редкое обновление. Для всего тела нужно примерно 30 мл крема, который нужно наносить раз в два часа. Если вы активно купаетесь или потеете — наносите солнцезащиту еще чаще.

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Также важно не забывать про уши, веки, стопы и кожу головы. Эксперт отмечает, что вода и тучи не защищают от ультрафиолета, поэтому SPF является обязательным даже в пасмурные дни.

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