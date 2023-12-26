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Сколько нужно есть меда каждый день пожилым людям, чтобы получить максимальную пользу для здоровья

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Сколько нужно есть меда каждый день пожилым людям, чтобы получить максимальную пользу для здоровья

Какая польза меду / Фото: Freepik

При правильной дозировке мед может укрепить здоровье и вылечить ряд заболеваний.

Мед – это продукт, обладающий чрезвычайно целебной силой. Ибо содержит в своем составе 60 полезных веществ для нашего организма. Если его употреблять в нужном количестве, то можно не бояться каких-либо заболеваний. Особенно он будет полезен для пожилых людей. Рассказываем, в чем польза меда и сколько его нужно есть каждый день.

Чем полезен мед для здоровья человека

Благодаря содержанию полезных макро- и микроэлементов мед является бесценно полезным продуктом для здоровья организма. Он содержит практически всю группу витаминов В и ряд других витаминов, антиоксиданты, флавоноиды и т.д. В общем количестве содержание всех полезных веществ и соединений составляет около шестидесяти.

Действие меда очень целебно. Он способен повышать иммунитет, восстанавливать силы и отлаживать оптимальную работу организма после перенесенных болезней. Работает как антидепрессант, снижая тревожность и нормализует сон. Также оказывает положительное влияние на работу печени и поджелудочной железы.

Чай с медом повышает иммунитет, положительно влияет на обмен веществ, помогает в лечении гриппа и простуды. Он обладает неоценимой способностью лечения при истощении и ослаблении организма. Также способствует заживлению ран и язв. Мед – это природный энергетик, способный увеличить реактивные силы организма в разы.

Какие болезни лечит мед

Если правильно дозировать мед, то он поможет при лечении таких проблем со здоровьем:

  • болезней кишечника и желудка;
  • проблем со зрением;
  • заболевания сердца и дыхательной системы;
  • болезней селезенки и желчного пузыря.

Сколько можно есть меда в день, в частности пожилым людям

  • Людям зрелого возраста можно употреблять в сутки не более четырех чайных ложек меда. Ибо от превышения суточной нормы могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой. Чтобы продукт лучше всасывался, врачи рекомендуют употреблять его за полтора часа до приема пищи.
  • Взрослым людям меда можно съедать до 150 граммов в сутки в несколько приемов, если нет противопоказаний по состоянию здоровья.
  • Для детей суточная норма меда составляет не более двух чайных ложек при отсутствии каких-либо противопоказаний.

Кому нельзя есть мед

Мед следует исключить из своего рациона тем людям, у которых есть ряд проблем со здоровьем. В частности, больным гастритом или панкреатитом, мочекаменной болезнью, при астме и аллергии, сильной лихорадке и сахарном диабете.

Также следует проверить перед употреблением, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта.

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Дата публикации
Просмотры
1145
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