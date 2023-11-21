Сколько нужно пить кофе в день, чтобы улучшить память, работу мозга и способность сосредотачиваться

Мало кто начинает свой день не с кофе, ведь благодаря ему мы просыпаемся и чувствуем себя бодрыми. А еще ученые доказали, что употребление нескольких чашек кофе в день улучшает работу мозга. Если пить кофе в правильных порциях, то он будет очень полезен для нас. Кроме того, что он бодрит и поднимает настроение, кофе может помочь продлить жизнь и снизить риск заболевания диабетом. А новое исследование показало, что кофе способен улучшить структуру мозга, как пишет Mindbodygreen.

Чем полезен кофе для мозга и общего здоровья: результаты исследования

В ходе нового исследования приняли участие более двух тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет. Целью эксперимента стало исследование мозга людей, которых разделили на четыре группы, которые регулярно пьют:

менее одной чашки кофе в день;

1-2 чашки кофе в день;

3-4 чашки кофе в день;

5-6 чашек кофе в день.

Ученые определили, что те люди, которые регулярно пили по три-четыре чашки кофе в сутки, имели более сильную структуру мозга. Ученые учитывали несколько факторов, включая толщину коры мозга, что обычно связано с высоким интеллектом. Эти результаты дополнили большое количество доказательств того, что кофе полезен как для мозга, так и для общего здоровья.

Ученые также доказали, что кофе замедляет процессы старения мозга, снижает риск заболевания болезнью Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, результаты исследования показали, что кофе способен снизить риск заболевания сердечно-сосудистой системы в несколько раз. Также употребление кофе предотвращает болезнь раком, неврологическими и метаболическими заболеваниями. Хотя не все исследования определяют, сколько для этого нужно пить кофе. Известно только рекомендованное количество – это три-четыре чашки в день, чтобы напиток положительно влиял на здоровье организма.

«Результаты исследования показали, что три-четыре чашки в день могут сохранить здоровье мозга, помогая улучшить когнитивные и общие функции», – говорится в выводах эксперимента.

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