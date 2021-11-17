Сколько нужно пить в день чашек кофе и чая: ответ ученых

Сколько нужно пить в день чашек кофе и чая: ответ ученых

Кофе полезно влияет на наш организм, если употреблять его в умеренных количествах.

Новое исследование китайских ученых показало, что употребление двух чашек кофе и чая в день может на треть снизить риск инсульта и деменции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперты следили за здоровьем 500 участников и преимуществами в горячих напитках более 10 лет. В результате участники эксперимента, которые пили две чашки кофе и две чашки чая в день, на треть меньше страдали от инсульта. Также шансы на развитие слабоумия сократились на 28%.

Употребление только кофе или только чая также имело положительный эффект, даже если взрослые употребляли только один из напитков в день.

По словам независимых исследователей, эксперимент не доказал, что употребление кофе или чая действительно предотвращает деменцию или инсульт, но показал явную взаимосвязь.

Однако ученые предупреждают, что чрезмерное потребление этих напитков может наоборот повысить риск. К примеру, исследование, проведенное в Австралии, показало, что употребление более 6 чашек кофе в день повышает риск развития деменции на 53%.

Некоторые ученые объясняют положительные эффекты от напитков тем, что в них содержатся полифенолы, которые можно найти в чернике и какао.

Напомним, исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени, на 20% реже – хроническая болезнь печени или жировая болезнь печени, и на 49% реже умирать от хронической печени заболевания, чем те, кто не пил кофе.

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