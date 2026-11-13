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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Сколько нужно спать, чтобы долго не стареть — ответ вас удивит

Здоровый сон — это не только способ восстановить силы. Новое масштабное исследование показало, что его продолжительность может быть связана с темпами биологического старения.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Сколько нужно спать, чтобы долго не стареть — ответ вас удивит

© Associated Press

Правило «восемь часов для всех» давно считают слишком упрощенным. Новое исследование показало, что для здорового старения важна не одна волшебная цифра, а достаточный и стабильный сон в пределах определенного диапазона.

Об этом пишет www.zdrowie.interia.pl.

Исследователи изучили 23 «биологических маркера» старения, которые позволяют оценить состояние отдельных органов и тканей. Они оценили 17 систем и структур организма, включая мозг, сердце, легкие и компоненты иммунной системы.

Самые благоприятные результаты наблюдались у людей, спавших от 6,4 до 7,8 часов в сутки.

«Обнаруженная взаимосвязь не доказывает, что продолжительность сна непосредственно ускоряет или замедляет старение. Скорее, оно может служить важным индикатором общего состояния организма», — отметили исследователи.

Чем недосыпание вредит организму

Существует много причин, почему организму человека нужно достаточное количество сна, поскольку в это время тело:

  • сохраняет и накапливает энергию

  • восстанавливается после повседневной деятельности и травм

  • обрабатывает информацию в мозгу

Также недостаток сна может вызвать следующие неврологические расстройства:

  • помутнение зрения

  • провалы в памяти

  • ухудшение реакций

Недостаточное количество отдыха отображается на лице, в частности вызывает:

  • темные круги под глазами

  • опущенные веки

  • бледность кожи

  • красноватость глаз

  • опухлость глаз

Напомним, ученые выяснили, что старение организма не начинается внезапно с появлением морщин и не происходит одинаково у всех людей. На этот процесс влияют генетика, окружающая среда, образ жизни, перенесенные заболевания и доступ к медицинской помощи.

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