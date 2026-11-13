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Сколько нужно спать, чтобы долго не стареть — ответ вас удивит
Здоровый сон — это не только способ восстановить силы. Новое масштабное исследование показало, что его продолжительность может быть связана с темпами биологического старения.
Правило «восемь часов для всех» давно считают слишком упрощенным. Новое исследование показало, что для здорового старения важна не одна волшебная цифра, а достаточный и стабильный сон в пределах определенного диапазона.
Об этом пишет www.zdrowie.interia.pl.
Исследователи изучили 23 «биологических маркера» старения, которые позволяют оценить состояние отдельных органов и тканей. Они оценили 17 систем и структур организма, включая мозг, сердце, легкие и компоненты иммунной системы.
Самые благоприятные результаты наблюдались у людей, спавших от 6,4 до 7,8 часов в сутки.
«Обнаруженная взаимосвязь не доказывает, что продолжительность сна непосредственно ускоряет или замедляет старение. Скорее, оно может служить важным индикатором общего состояния организма», — отметили исследователи.
Чем недосыпание вредит организму
Существует много причин, почему организму человека нужно достаточное количество сна, поскольку в это время тело:
сохраняет и накапливает энергию
восстанавливается после повседневной деятельности и травм
обрабатывает информацию в мозгу
Также недостаток сна может вызвать следующие неврологические расстройства:
помутнение зрения
провалы в памяти
ухудшение реакций
Недостаточное количество отдыха отображается на лице, в частности вызывает:
темные круги под глазами
опущенные веки
бледность кожи
красноватость глаз
опухлость глаз
Напомним, ученые выяснили, что старение организма не начинается внезапно с появлением морщин и не происходит одинаково у всех людей. На этот процесс влияют генетика, окружающая среда, образ жизни, перенесенные заболевания и доступ к медицинской помощи.