© Associated Press

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Правило «восемь часов для всех» давно считают слишком упрощенным. Новое исследование показало, что для здорового старения важна не одна волшебная цифра, а достаточный и стабильный сон в пределах определенного диапазона.

Об этом пишет www.zdrowie.interia.pl.

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Исследователи изучили 23 «биологических маркера» старения, которые позволяют оценить состояние отдельных органов и тканей. Они оценили 17 систем и структур организма, включая мозг, сердце, легкие и компоненты иммунной системы.

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Самые благоприятные результаты наблюдались у людей, спавших от 6,4 до 7,8 часов в сутки.

«Обнаруженная взаимосвязь не доказывает, что продолжительность сна непосредственно ускоряет или замедляет старение. Скорее, оно может служить важным индикатором общего состояния организма», — отметили исследователи.

Чем недосыпание вредит организму

Существует много причин, почему организму человека нужно достаточное количество сна, поскольку в это время тело:

сохраняет и накапливает энергию

восстанавливается после повседневной деятельности и травм

обрабатывает информацию в мозгу

Также недостаток сна может вызвать следующие неврологические расстройства:

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помутнение зрения

провалы в памяти

ухудшение реакций

Недостаточное количество отдыха отображается на лице, в частности вызывает:

темные круги под глазами

опущенные веки

бледность кожи

красноватость глаз

опухлость глаз

Напомним, ученые выяснили, что старение организма не начинается внезапно с появлением морщин и не происходит одинаково у всех людей. На этот процесс влияют генетика, окружающая среда, образ жизни, перенесенные заболевания и доступ к медицинской помощи.

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