Сколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: исследование

Меньше восьми часов сна каждую ночь может способствовать возникновению пивного живота.
Ученые исследовали связь между недосыпанием и висцеральным жиром – опасным жиром на животе, который накапливается вокруг жизненно важных органов и связан с нарушением обмена веществ и резистентностью к инсулину.
Новое исследование опубликовано в журнале Sleep Medicine, сообщает nypost.com.
В нем говорится, что спать нужно от 7 до 8 часов в сутки. Отмечается, что на час меньше ежедневного сна может привести к общему увеличению массы висцерального жира примерно на 12 граммов.
"Длительность сна отрицательно связана с накоплением массы висцерального жира во взрослом возрасте, и, возможно, нет никакой пользы, кроме восьми часов сна в день", — написала международная группа ученых, отметив, что для подтверждения выводов необходимы дальнейшие исследования.
Последнее исследование включало данные более 5100 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, ответивших на Национальное обследование состояния здоровья и питания США за 2011–2012 и 2013–2014 годы.
Продолжительность сна была отмечена в анкете домашнего интервью. Рентгеновская разработка использовалась для измерения жировой массы тела.
Респонденты обычно спали около семи часов в ночь. Средний возраст составил 37 лет.
В прошлом году эксперты определили, что около половины американцев недосыпают. Между тем, согласно отчету World Obesity Atlas 2023, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение.
Вызванный факторами окружающей среды, стрессом или повадками, такими как неправильное питание или малоподвижный образ жизни, висцеральный жир особенно опасен для общего состояния здоровья. Он может привести к диабету 2 типа, сердечным заболеваниям, инсульту, раку молочной железы, болезни Альцгеймера и другим заболеваниям, сообщает Healthline.
Ранее в этом месяце результаты Европейского общества кардиологов показали, что менее пяти часов сна способствовали повышению риска заболевания периферических артерий на 74% по сравнению с спавшими от 7 до 8 часов в сутки. Но некоторые исследования показывают, что дело не в количестве часов, а в качестве сна. Одно исследование, проведенное в прошлом году, показало, что быстрый и крепкий сон важнее его продолжительности.
Напомним, ученые назвали ежедневную привычку, ухудшающую работу сердца. Впервые учёные смогли доказать связь между атеросклерозом и недостаточной продолжительностью сна.
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