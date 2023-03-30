Сколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: исследование

Ученые исследовали связь между недосыпанием и висцеральным жиром – опасным жиром на животе, который накапливается вокруг жизненно важных органов и связан с нарушением обмена веществ и резистентностью к инсулину.

Новое исследование опубликовано в журнале Sleep Medicine, сообщает nypost.com.

В нем говорится, что спать нужно от 7 до 8 часов в сутки. Отмечается, что на час меньше ежедневного сна может привести к общему увеличению массы висцерального жира примерно на 12 граммов.

"Длительность сна отрицательно связана с накоплением массы висцерального жира во взрослом возрасте, и, возможно, нет никакой пользы, кроме восьми часов сна в день", — написала международная группа ученых, отметив, что для подтверждения выводов необходимы дальнейшие исследования.

Последнее исследование включало данные более 5100 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, ответивших на Национальное обследование состояния здоровья и питания США за 2011–2012 и 2013–2014 годы.

Продолжительность сна была отмечена в анкете домашнего интервью. Рентгеновская разработка использовалась для измерения жировой массы тела.

Респонденты обычно спали около семи часов в ночь. Средний возраст составил 37 лет.

В прошлом году эксперты определили, что около половины американцев недосыпают. Между тем, согласно отчету World Obesity Atlas 2023, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение.

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Вызванный факторами окружающей среды, стрессом или повадками, такими как неправильное питание или малоподвижный образ жизни, висцеральный жир особенно опасен для общего состояния здоровья. Он может привести к диабету 2 типа, сердечным заболеваниям, инсульту, раку молочной железы, болезни Альцгеймера и другим заболеваниям, сообщает Healthline.

Ранее в этом месяце результаты Европейского общества кардиологов показали, что менее пяти часов сна способствовали повышению риска заболевания периферических артерий на 74% по сравнению с спавшими от 7 до 8 часов в сутки. Но некоторые исследования показывают, что дело не в количестве часов, а в качестве сна. Одно исследование, проведенное в прошлом году, показало, что быстрый и крепкий сон важнее его продолжительности.

Напомним, ученые назвали ежедневную привычку, ухудшающую работу сердца. Впервые учёные смогли доказать связь между атеросклерозом и недостаточной продолжительностью сна.

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