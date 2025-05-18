Сколько шагов нужно сделать ежедневно для профилактики рака – исследование

Пешая прогулка / © Credits

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Исследование ученых Оксфордского университета подтвердило, что регулярная физическая активность может снизить риск развития рака.

Об этом сообщает издание The Conversation.

В исследовании приняли участие более 85 000 человек в Великобритании. Они носили трекеры активности, измеряющие как количество, так и интенсивность их ежедневного движения.

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В среднем исследователи наблюдали за участниками на протяжении шести лет. Они обнаружили четкую закономерность: больше шагов означало более низкий риск рака, независимо от того, как быстро эти шаги были сделаны.

Рекомендованное количество шагов и скорость движения

Преимущества начали проявляться примерно при 5000 шагах в день — все, что было ниже этого показателя, не обеспечивало значительную защиту.

При 7000 шагах риск развития рака снизился на 11%. При 9000 шагах он снизился на 16%. После 9000 шагов преимущества снизились. Разница в снижении риска стала незначительной и отличалась между мужчинами и женщинами.

Эти выводы подтверждают популярную рекомендацию стремиться делать 10 000 шагов в день – не только для общего здоровья, но и потенциально для профилактики рака.

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Также исследователи анализировали интенсивность шагов — по сути то, как быстро шли участники. Обнаружили, что более быстрая ходьба была связана с низшим риском рака.

Однако когда учитывали общую физическую активность, скорость ходьбы уже не имела статистически значимого значения. Другими словами: имеет значение общая длительность ходьбы, а не то, как быстро она движется.

От каких видов рака спасает физическая активность

Исследователи рассмотрели 13 конкретных видов рака, включая пищевод, печень, легкие, почки, желудок, эндометрий, миелоидный лейкоз, миелому, толстую кишку, рак головы и шеи, прямую кишку, мочевой пузырь и молочную железу.

В течение шестилетнего периода наблюдения примерно у 3% участников развился один из этих видов рака. Наиболее распространены были рак толстой кишки, прямой кишки и легких у мужчин, а также рак молочной железы, толстой кишки, эндометрия и легких у женщин.

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Более высокий уровень физической активности был наиболее тесно связан со снижением риска развития шести видов рака: желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, легких и головы и шеи.

Напомним, каждый шестой случай заболевания раком вызван инфекциями. Поэтому ученые указывают, что многим злокачественным опухолям можно предотвратить профилактику.