Сколько шагов "стоит" праздничный стол: неожиданные данные экспертов

Праздничные застолья не обязательно должны заканчиваться угрызениями совести. Эксперты подсчитали, сколько шагов нужно предпринять, чтобы сжечь калории из самых популярных рождественских напитков и блюд. Результаты оказались неожиданно оптимистичными — особенно для любителей шампанского.

Об этом пишет Daily Mail.

Шампанское — самый легкий напиток для фигуры

Среди праздничных напитков меньше всего «стоит» шампанское. Один бокал содержит около 90 калорий, для сжигания которых достаточно пройти 1692 шага — это примерно 17 минут прогулки.

На втором месте — вино и сидр. В каждом из них около 120 калорий, что эквивалентно 2256 шагам или 23 минутам ходьбы.

Третью позицию заняла мимоза — популярный праздничный коктейль. Она содержит около 140 калорий и требует 2632 шагов или 26 минут прогулки.

Какие напитки сжигать сложнее

Даже более калорийные напитки не требуют излишних физических усилий. К примеру, коктейль «Эспрессо мартини» содержит около 160 калорий — для их компенсации нужно пройти примерно 3000 шагов, то есть около получаса.

Горячий пунш на основе виски, меда и специй стоит 3196 шагов или 32 минуты ходьбы.

Горячий шоколад требует еще немного больше — 3647 шагов, что соответствует 36 минутам прогулки.

Самыми калорийными напитками оказались эг-ног и пиво — для сжигания их калорий понадобится около 3900–3950 шагов, или почти 40 минут ходьбы.

Праздничные блюда: что отходить легче всего

Эксперты также проанализировали традиционные рождественские блюда. Наименее калорийной из них оказалась запеченная индейка. Стандартная порция содержит около 142 калорий, которые можно сжечь в 2858 шагах или 29 минутах ходьбы.

На втором месте — запеченный картофель. Она содержит около 190 калорий и требует 3572 шагов или 36 минут прогулки.

Самым сложным для компенсации стала начинка. Одна порция содержит около 356 калорий, а для их сжигания понадобится 6693 шага или более часа активной ходьбы.

Обязательно ли проходить 10 тысяч шагов

Специалисты здравоохранения напоминают: регулярная ходьба улучшает работу сердца, способствует контролю веса и положительно влияет на психическое здоровье. В то же время, новые исследования свидетельствуют, что даже умеренная активность имеет значительный эффект.

В частности, 15-минутная ежедневная прогулка способна существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Ученые пришли к выводу, что даже небольшие, но регулярные изменения в режиме движения приносят ощутимую пользу здоровью.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты зимой лучше поддерживают здоровье кожи, помогают уменьшить сухость и раздражение в холодный сезон и почему именно их советуют включать в ежедневный рацион дерматологи и диетологи.