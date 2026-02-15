Сколько спать, чтобы просыпаться бодрым: рекомендации сомнологов

Сон / © Pexels

Реклама

Усталость и недостаток энергии часто связаны с недостаточным или некачественным сном. Сон — не роскошь, а необходимость для нормальной работы организма. От его продолжительности и качества зависит концентрация, настроение и общее состояние здоровья.

Об этом пишет издание Sleep Foundation.

Для взрослых минимальная рекомендуемая продолжительность сна составляет семь часов в ночь. Этот стандарт установлен Американской академией медицины сна (AASM), ведущим органом в сфере исследований и стандартизации сна. Для младенцев, детей и подростков эти нормы значительно выше, поскольку сон обеспечивает физическое и психологическое развитие.

Реклама

Последствия дефицита сна

Меньше семи часов сна в сутки может привести к:

ослабление иммунной системы;

снижение производительности на работе;

повышенной вероятности ошибок и несчастных случаев, включая ДТП;

хронических проблем со здоровьем: высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, набора веса, диабета и депрессивных состояний.

Можно ли спать слишком много

Хотя стандартная продолжительность сна составляет 7-9 часов, сон более девяти часов иногда может свидетельствовать о скрытых патологиях. В то же время дополнительный сон оправдан во время болезни или после периодов сильного истощения.

Рекомендуемая продолжительность сна по возрастным группам

Возрастная категория Возрастной диапазон Рекомендуемая норма сна Младенцы 4-12 месяцев 12-16 часов (с учетом дневного сна) Малыши 1-2 года 11-14 часов (с учетом дневного сна) Дошкольники 3-5 лет 10-13 часов (с учетом дневного сна) Школьники 6-12 лет 9-12 часов Подростки 13-18 лет 8-10 часов Взрослые 18 лет и старше 7 часов или более

Примечание: для новорожденных (до 4 месяцев) четких рекомендаций нет, обычно они спят от 14 до 17 часов в сутки.

Как рассчитать свою персональную норму

Эти цифры служат ориентиром, но каждый организм уникален. Чтобы определить индивидуальную норму сна, следует проанализировать:

Реклама

чувствуете ли вы себя бодрыми после 7 часов сна, или нужно больше времени;

засыпаете ли вы непроизвольно днем;

есть ли хронические болезни или прием лекарств, вызывающих сонливость;

физическую активность и сложность работы;

историю расстройств сна;

зависимость от кофеина;

особенности графика, беременность или лактацию.

Для более точного анализа рекомендуют вести дневник сна или пользоваться трекером, чтобы отслеживать взаимосвязь между продолжительностью сна и дневным самочувствием.

Количество против качества: что важнее

Даже девятичасовой сон может оставить ощущение усталости, если он фрагментирован. Качество сна определяет, насколько организм проходит все необходимые стадии отдыха.

Важность глубокой и быстрой фаз

Каждая ночь состоит из циклов длительностью 90-120 минут. Ключевые этапы:

Глубокий сон (стадия 3): замедление сердцебиения и дыхания, мышцы расслабляются. Восстанавливаются ткани, укрепляется иммунитет и восстанавливаются физические силы. Составляет 10-20% сна.

Реклама

Быстрый сон (REM): мозг активен, появляются сны. Фаза критически важна для памяти, настроения и когнитивных функций. Занимает 20-25% сна.

Как улучшить свой отдых

придерживаться стабильного графика сна;

иметь ритуалы перед сном (чтение, теплая ванна);

обеспечить комфорт в спальне (удобный матрас, температура 18-20°C, темнота и тишина);

цифровой детокс: откладывать гаджеты за 30-60 минут до сна;

избегать кофеина и алкоголя во второй половине дня.

Правило «10-3-2-1-0»:

10 часов до сна — никакого кофеина;

3 часа — без еды и алкоголя;

2 часа — никаких рабочих задач;

1 час — без экранов;

0 — нажатий кнопки «отложить» на будильнике.

Оптимальное время сна: 22:00-02:00, когда циркадные ритмы обеспечивают максимальную концентрацию глубокого сна.

Усталость даже после 8 часов: может свидетельствовать о фрагментированном сне, апноэ или других скрытых проблемах. Рекомендуется консультация специалиста.

Дневной сон: полезен, если длится до 20 минут или около 90 минут (полный цикл), не позднее вечера, чтобы не нарушить ночной сон.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что как длительный сон влияет на сердечно-сосудистую систему, мозг и общее самочувствие.