Сколько спать, чтобы просыпаться бодрым: рекомендации сомнологов
Таблица рекомендуемой продолжительности сна поможет понять потребности в отдыхе.
Усталость и недостаток энергии часто связаны с недостаточным или некачественным сном. Сон — не роскошь, а необходимость для нормальной работы организма. От его продолжительности и качества зависит концентрация, настроение и общее состояние здоровья.
Sleep Foundation
Для взрослых минимальная рекомендуемая продолжительность сна составляет семь часов в ночь. Этот стандарт установлен Американской академией медицины сна (AASM), ведущим органом в сфере исследований и стандартизации сна. Для младенцев, детей и подростков эти нормы значительно выше, поскольку сон обеспечивает физическое и психологическое развитие.
Последствия дефицита сна
Меньше семи часов сна в сутки может привести к:
ослабление иммунной системы;
снижение производительности на работе;
повышенной вероятности ошибок и несчастных случаев, включая ДТП;
хронических проблем со здоровьем: высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, набора веса, диабета и депрессивных состояний.
Можно ли спать слишком много
Хотя стандартная продолжительность сна составляет 7-9 часов, сон более девяти часов иногда может свидетельствовать о скрытых патологиях. В то же время дополнительный сон оправдан во время болезни или после периодов сильного истощения.
Рекомендуемая продолжительность сна по возрастным группам
|
Возрастная категория
|
Возрастной диапазон
|
Рекомендуемая норма сна
|
Младенцы
|
4-12 месяцев
|
12-16 часов (с учетом дневного сна)
|
Малыши
|
1-2 года
|
11-14 часов (с учетом дневного сна)
|
Дошкольники
|
3-5 лет
|
10-13 часов (с учетом дневного сна)
|
Школьники
|
6-12 лет
|
9-12 часов
|
Подростки
|
13-18 лет
|
8-10 часов
|
Взрослые
|
18 лет и старше
|
7 часов или более
Примечание: для новорожденных (до 4 месяцев) четких рекомендаций нет, обычно они спят от 14 до 17 часов в сутки.
Как рассчитать свою персональную норму
Эти цифры служат ориентиром, но каждый организм уникален. Чтобы определить индивидуальную норму сна, следует проанализировать:
чувствуете ли вы себя бодрыми после 7 часов сна, или нужно больше времени;
засыпаете ли вы непроизвольно днем;
есть ли хронические болезни или прием лекарств, вызывающих сонливость;
физическую активность и сложность работы;
историю расстройств сна;
зависимость от кофеина;
особенности графика, беременность или лактацию.
Для более точного анализа рекомендуют вести дневник сна или пользоваться трекером, чтобы отслеживать взаимосвязь между продолжительностью сна и дневным самочувствием.
Количество против качества: что важнее
Даже девятичасовой сон может оставить ощущение усталости, если он фрагментирован. Качество сна определяет, насколько организм проходит все необходимые стадии отдыха.
Важность глубокой и быстрой фаз
Каждая ночь состоит из циклов длительностью 90-120 минут. Ключевые этапы:
Глубокий сон (стадия 3): замедление сердцебиения и дыхания, мышцы расслабляются. Восстанавливаются ткани, укрепляется иммунитет и восстанавливаются физические силы. Составляет 10-20% сна.
Быстрый сон (REM): мозг активен, появляются сны. Фаза критически важна для памяти, настроения и когнитивных функций. Занимает 20-25% сна.
Как улучшить свой отдых
придерживаться стабильного графика сна;
иметь ритуалы перед сном (чтение, теплая ванна);
обеспечить комфорт в спальне (удобный матрас, температура 18-20°C, темнота и тишина);
цифровой детокс: откладывать гаджеты за 30-60 минут до сна;
избегать кофеина и алкоголя во второй половине дня.
Правило «10-3-2-1-0»:
10 часов до сна — никакого кофеина;
3 часа — без еды и алкоголя;
2 часа — никаких рабочих задач;
1 час — без экранов;
0 — нажатий кнопки «отложить» на будильнике.
Оптимальное время сна: 22:00-02:00, когда циркадные ритмы обеспечивают максимальную концентрацию глубокого сна.
Усталость даже после 8 часов: может свидетельствовать о фрагментированном сне, апноэ или других скрытых проблемах. Рекомендуется консультация специалиста.
Дневной сон: полезен, если длится до 20 минут или около 90 минут (полный цикл), не позднее вечера, чтобы не нарушить ночной сон.
