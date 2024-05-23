Сколько украинцев получили ПТСР за время войны: министр здравоохранения шокировал статистикой

Люди, которые переживают тяжелые стрессовые ситуации, в том числе обстрелы и бомбардировки, или становятся свидетелями смерти и ранений других людей, могут не выдержать психологической нагрузки и получить ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Это тяжелое психологическое состояние, в котором человек нуждается в помощи специалистов.

О том, сколько людей в Украине получили ПТСР после начала полномасштабной войны, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"За 2023 год мы в электронной системе здравоохранения имели 23 тысячи диагнозов", – отметил министр.

При этом он отказался озвучивать отдельную статистику среди военных.

"У нас есть зарегистрированные случаи, но процентное соотношение мы расскажем после нашей победы", – отметил Ляшко.

Напомним, врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала, чем опасен ПТСР и как он проявляется у детей и взрослых. Бывает, что признаки такого расстройства появляются через несколько недель или месяцев после травматического опыта.

Читайте также: