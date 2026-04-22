Сколько воды нужно пить ежедневно и почему правило 8 стаканов не работает

Рекомендация выпивать восемь стаканов воды в день давно стала общеизвестной. Многие люди воспринимают ее как универсальную норму, не задумываясь, откуда она взялась и действительно ли подходит каждому. Однако врачи и диетологи объясняют: потребность организма в воде значительно сложнее и зависит от многих индивидуальных факторов.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Поддержание водного баланса является одним из ключевых условий для нормальной работы организма. По словам врача-терапевта и заместителя главы кафедры медицины медицинского центра Университета Джерси-Шор Хакенсак-Меридиан Свапнила Пателя, вода необходима почти для каждой функции организма. Она помогает регулировать температуру тела, транспортирует питательные вещества, выводит продукты обмена, а также смазывает суставы и ткани.

Зарегистрированный диетолог и преподаватель медицины в Нью-Йоркском медицинском колледже Джана ДиМария добавляет, что вода играет важную роль в циркуляции крови, поддержании ее объема и давления. Кроме того, она необходима для структуры клеток и протекания химических реакций в организме, способствует пищеварению, усвоению питательных веществ и поддерживает функции мозга, включая когнитивные способности и настроение.

Специалисты отмечают, что даже легкое обезвоживание может сказаться на самочувствии. Признаки могут быть неочевидными: жажда, сухость во рту, головная боль, усталость, головокружение, запор, уменьшение количества мочи, изменение ее цвета и снижение физической выносливости. Диетолог Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Сиера Холли отмечает, что люди часто не замечают недостатка жидкости, особенно когда находятся в прохладной среде или не потеют.

Правило «8 стаканов воды в день» появилось еще в 1940-х годах. По словам ДиМарии, его источником стали рекомендации Совета по продовольствию и питанию США, которые базировались на среднем потреблении 2000 калорий в день. Тогда считалось, что на каждую калорию нужно 1 миллилитр воды. Патель уточняет: первоначальная рекомендация составляла около 2,5 литра жидкости в день, однако сюда входила вода, которую человек получает из пищи. Со временем это упростили до формулы «8×8» — восемь стаканов по 8 унций, что равно примерно 2 литрам.

Впрочем, как отмечают эксперты, научных доказательств того, что такое количество воды является оптимальным для всех, нет. Потребность в жидкости может существенно отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Среди факторов, которые влияют на суточную потребность в воде, специалисты называют возраст, рост, вес, пол, уровень и продолжительность физической активности, состояние здоровья, прием определенных лекарств, климат, беременность или грудное вскармливание, а также рацион с высоким содержанием соли или белка.

Особенно увеличивают потребность в воде жара и физические нагрузки, поскольку организм активнее теряет жидкость через потоотделение. Высота над уровнем моря также имеет значение, ведь в таких условиях человек быстрее теряет воду из-за учащенного дыхания.

По словам Пателя, Национальная академия медицины США рекомендует мужчинам потреблять около 3,7 литра жидкости в день, а женщинам — 2,7 литра. Другие организации называют чуть более низкие цифры, но общий диапазон похож. Для большинства людей достаточным может быть потребление 2,5-3,5 литра жидкости в день для поддержания нормальной гидратации и здоровья почек и обмена веществ.

При этом речь идет не только о чистой воде. В расчет входят все источники жидкости — чай, кофе, другие напитки, а также продукты питания. Например, овощи, фрукты, супы и бульоны также способствуют покрытию суточной нормы.

Есть несколько признаков того, что организм получает достаточно воды. По словам ДиМарии, это бледная или светло-желтая моча, регулярное мочеиспускание каждые три-четыре часа, стабильный уровень энергии, эластичная кожа и нормальное пищеварение без запоров.

Зато темная моча, жидкое мочеиспускание, сухость во рту или на языке, усиленная жажда и усталость могут сигнализировать об обезвоживании. В более тяжелых случаях возможны воспаленные глаза и снижение эластичности кожи.

Отдельно эксперты обращают внимание на электролиты — натрий, калий и магний. Они помогают регулировать баланс жидкости и обеспечивают перемещение воды в клетки. Пополнение электролитов особенно важно во время физических нагрузок или при потере жидкости через пот, мочу или расстройства пищеварения.

Чтобы поддерживать водный баланс, диетологи советуют устанавливать небольшие цели в течение дня, вести учет выпитой жидкости, пользоваться многоразовой бутылкой для воды и держать ее рядом. Также можно добавлять в воду лимон, клубнику или мяту для вкуса без сахара.

Кроме того, специалисты рекомендуют чаще употреблять продукты с высоким содержанием воды — дыни, виноград, огурцы, болгарский перец, помидоры, а также супы и бульоны с низким содержанием натрия.

Напомним, ученые назвали популярный напиток, который увлажнит вас дольше Исследования показывают, что молоко может дольше удерживать жидкость в организме, чем обычная вода. Впрочем, эксперты предостерегают: это не значит, что его стоит делать основным напитком ежедневно.