Сколько времени кофеин влияет на организм после чашки напитка

Кофе / © pexels.com

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Даже после полноценных восьми часов сна человек может просыпаться уставшим и чувствовать сонливость в течение дня. Одной из возможных причин является кофеин, способный влиять на активность мозга ночью.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz со ссылкой на обзор исследователей Вроцлавского медицинского университета.

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Кофеин может влиять на процессы, происходящие в мозгу ночью, даже если человек не страдает бессонницей.

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Во время сна мозг проходит несколько стадий активности. Одна из них — глубокий сон, для которого характерны медленные мозговые волны. Исследовать эти процессы можно с помощью электроэнцефалографии, регистрирующей электрическую активность мозга и помогающей выявить изменения, не всегда заметные самому человеку.

Научные данные свидетельствуют, что кофеин способен уменьшать медленноволновую активность, характерную для гибернации. Поэтому даже после быстрого засыпания и ночи без пробуждения его влияние на отдых нельзя исключать.

В то же время такие изменения не обязательно означают, что человек будет страдать бессонницей или будет чувствовать себя хуже на следующий день. По одним только показателям ЭЭГ также невозможно точно определить, насколько ухудшилось качество сна.

Кофеин блокирует рецепторы, на которые обычно действует аденозин. Благодаря этому после чашки кофе можно почувствовать прилив бодрости, лучше сосредоточиться на работе или продолжить выполнять дела, несмотря на усталость. Однако этот эффект только временно ослабляет чувство сонливости, а не устраняет потребность организма во сне.

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Напомним, американская ассоциация сердца обнаружила, что употребление от 2 до 4 чашек кофе в день связано с низким риском преждевременной смерти и улучшением работы сердечно-сосудистой системы.

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