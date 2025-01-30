Сколько времени нужно двигаться еженедельно, чтобы жить дольше: ответ врачей

Специалисты отмечают, что подвижный образ жизни полезен независимо от возраста. Даже пожилые люди с хроническими заболеваниями или те, кто привык к малоподвижному образу жизни, могут значительно улучшить свое самочувствие, если начнут регулярно заниматься спортом.

150 минут физической активности в неделю могут существенно улучшить здоровье и продлить жизнь, даже в пожилом возрасте. Исследователи пришли к выводу, что такая активность помогает снизить риск смертности на 31%.

Об этом говорится в обзоре исследований, опубликованном в Canadian Medical Association Journal, сообщает Medical News Today.

Специалисты отмечают, что подвижный образ жизни полезен независимо от возраста. Даже пожилые люди с хроническими заболеваниями или те, кто привык к малоподвижному образу жизни, могут значительно улучшить свое самочувствие, если начнут регулярно заниматься спортом.

Кроме того, физическая активность может являться альтернативой медикаментозному лечению некоторых возрастных проблем. Она способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению когнитивных способностей и психического здоровья.

"Физические упражнения имеют множество преимуществ: уменьшают риск смертности, помогают избежать травм, улучшают работу мозга и психическое самочувствие. Они безопаснее медикаментов и хирургических вмешательств и имеют меньше побочных эффектов", — отметил Райан Глатт, директор программы FitBrain в Тихоокеанском институте неврологии (США) ).

В то же время, врачи советуют начинать физическую активность постепенно. Лучший выбор для пожилых – ходьба и плавание, после чего можно постепенно увеличивать нагрузку до 150-300 минут в неделю, если состояние здоровья позволяет.

"Пожилые люди, которые начинают больше двигаться, могут не только продлить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество", — подчеркнула доктор медицинских наук Джейн Торнтон.

Перед началом тренировок медики рекомендуют проконсультироваться с врачом, чтобы учесть возможные риски и противопоказания.