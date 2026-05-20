Сколько яиц на самом деле можно есть в неделю
Некоторые едят яйца без каких-либо конкретных ограничений, в то время как другие относятся к ним с большой осторожностью, главным образом из-за опасений относительно холестерина и влияния на сердце.
Яйца давно стали одним из самых распространенных продуктов в ежедневном меню. Их добавляют к завтракам, салатам, выпечке и горячим блюдам. Несмотря на это, вокруг них не стихают споры: стоит ли есть яйца каждый день или лучше ограничивать их количество.
Холестерин является основной причиной, по которой яйца вызывают столько споров, поскольку один желток обычно содержит 180-200 мг холестерина. Годами считалось, что чем больше холестерина в рационе, тем выше уровень холестерина в крови, тем больше риск сердечных заболеваний.
Рекомендации по ограничению потребления яиц и холестерина в рационе впервые предложила Американской ассоциацией сердца в 1968 году.
В то время считалось, что пищевой холестерин (содержащийся в яйцах) может повышать уровень холестерина в плазме крови. Только в 2015 году после проведения большого количества исследований от этих рекомендаций отказались.
Какая недельная норма
Для здорового человека чаще всего считается разумным диапазоном употребления нескольких яиц в день, и примерно 7-14 яиц в неделю вполне разумно. Это не жесткий предел, поскольку многое зависит от «опыта употребления яиц» — как долго и сколько яиц съедалось каждый день, а также показывающие результаты анализов. Для многих людей употребление одного-двух яиц в день не ухудшает липидные параметры, то есть уровень холестерина и его фракции в крови даже если другие элементы рациона не идеально сбалансированы.
Ю-Минг Нет, доктор медицинских наук, кардиолог в Институте сердца и сосудов Memorial Care (Калифорния, США), рекомендует употреблять не более семи яиц в неделю.
«В одном яйце содержится 70% суточной нормы холестерина, поэтому советую не переусердствовать. В то же время, яичные белки не имеют одинакового количества холестерина, поэтому это оптимальное количество», — отметил врач.
Яйца имеют место в ежедневном здоровом рационе, но их лучше употреблять умеренно.
