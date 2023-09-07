Сколько живут больные деменцией: как может остановить развитие болезни итернет

Деменция является одной из самых частых причин смертей в мире: на сегодняшний день около 55 млн человек имеют это заболевание. Деменция — это неизлечимая болезнь, которая возникает преимущественно у пожилых людей. Из-за этого недуга возникает проблема не для самого больного, практически не осознающего себя, а для его близких. Поскольку за больным человеком нужно постоянно наблюдать. Действительно ли деменция неизлечима, и как интернет может помочь пожилым людям остановить развитие болезни — читайте дальше.

Как проявляется деменция?

Различные типы деменции могут оказывать влияние индивидуально на каждого человека. Но есть общие ранние симптомы, которые возникают еще до установления диагноза.

Ухудшение памяти. Это ранний признак болезни – потеря кратковременной памяти. Человек забывает, где оставляет предметы, почему вошел в комнату, что должен делать в тот или на следующий день.

Это ранний признак болезни – потеря кратковременной памяти. Человек забывает, где оставляет предметы, почему вошел в комнату, что должен делать в тот или на следующий день. Определенные трудности с изложением своего мнения: человек не может объяснить что-либо, правильно подобрать слова. Со временем ухудшается функция словообразования, что усложняет речь больного.

человек не может объяснить что-либо, правильно подобрать слова. Со временем ухудшается функция словообразования, что усложняет речь больного. Резкие перепады настроения и апатии. Больной может то плакать, то безосновательно радоваться. Или теряет интерес к вещам или действиям, которые ему раньше доставляли удовольствие.

Больной может то плакать, то безосновательно радоваться. Или теряет интерес к вещам или действиям, которые ему раньше доставляли удовольствие. Человеку становится сложно выполнять повседневные действия, которыми он занимался раньше. Простые действия: как закрыть дверь, приготовить себе чай, умыться, – больной не может сам справиться с такими вещами, ему становится тяжело это сделать. Ибо нарушается когнитивная функция мозга.

которыми он занимался раньше. Простые действия: как закрыть дверь, приготовить себе чай, умыться, – больной не может сам справиться с такими вещами, ему становится тяжело это сделать. Ибо нарушается когнитивная функция мозга. Проблемы с ориентацией в пространстве: человек может заблудиться, когда выходит на улицу. Забывание простых направлений и ранее знакомых маршрутов — самый распространенный признак деменции, который может привести к опасным последствиям.

человек может заблудиться, когда выходит на улицу. Забывание простых направлений и ранее знакомых маршрутов — самый распространенный признак деменции, который может привести к опасным последствиям. Повторяемость или путаница. Больной деменцией может повторять одни и те же действия, забывать какие-то вещи. Человек не ориентируется во времени, не помнит личную информацию.

Почему возникает деменция?

Основной причиной развития болезни является поражение центральной нервной системы, что приводит к гибели клеток головного мозга. Этим заболеванием страдают люди преклонного возраста, как правило, от 65 лет. Также болезнь может быть вызвана наследственностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А у людей помладше деменция возникает в результате опухоли головного мозга или полученных травм.

Есть еще болезни, на фоне которых деменция является осложнением: атеросклероз сосудов головного мозга, СПИД, гепатит, энцефалит и гипертония. На возникновение заболевания могут влиять другие факторы. К таковым относятся дефицит в организме витаминов группы В, вредные привычки, длительные депрессии и нарушения сна.

Как долго живут люди с деменцией?

Средняя продолжительность жизни людей с того времени, когда был установлен диагноз, составляет около четырех лет. Подавляющее большинство больных умирает от осложнений болезни или от инсульта, вызванного деменцией.

Ученые, к сожалению, еще не нашли лекарства, которые справились бы с повреждением мозга. Поэтому лечение направлено на устранение причин, по которым человек умирает быстрее, таких как инсульт. Кроме приема назначенного лекарства, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать диету, если есть проблемы с весом. Больному следует отказаться от табака и употребления алкогольных напитков.

Как с помощью Интернета остановить развитие деменции?

К сожалению, лекарства от этого недуга еще не нашли, но ученые предлагают способ, который предупредит развитие деменции. Исследования показали, что у людей, активно пользующихся интернетом, риск деменции составляет лишь 1,54%. А у тех, кто не пользуется сетью, риск заболеть составляет 10,45%, но у этого метода есть свои нюансы, не зная которых можно только навредить себе.

Ученые в течение 17 лет мониторили состояние здоровья взрослых людей от 50 до 65 лет, у которых в начале исследования не было деменции. В этом эксперименте приняли участие 20 тысяч граждан США преклонных лет. С 2002 по 2018 год каждые несколько лет ученые спрашивали людей об их привычках пользованием интернет-ресурсами. 65% опрашиваемых постоянно пользовались интернетом. Таким образом, ученые установили, что вероятность развития деменции у пользователей интернета вдвое ниже, чем у тех, кто им не пользуется.

Ученые доказали, что с возрастом длительное количество времени, проведенного в сети, очень полезно для укрепления мозга. Регулярное использование интернета повышает его активность, чем снижает развитие деменции. Поэтому медики и ученые рекомендуют активно использовать новейшие технологии и интернет, особенно пожилым людям. Это будет тренировать мозг, память и способность к освоению новых навыков. Но следует помнить, что все должно быть в меру, чтобы частое использование интернет-ресурсов не привело к зависимости.

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