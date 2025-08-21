Скрещенные ноги в самолете: чем грозит популярная поза для сидения

Пассажиры в самолете

Реклама

Путешественникам бывает сложно найти удобную позу в самолете, однако им не следует скрещивать ноги во время перелетов, ведь это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Физиотерапевт Бетани Томлинсон призывает людей избегать этой распространенной позы, пишет Daily Mail.

Как отмечает Бетани, предупреждает, что сидение со скрещенными ногами влияет на кровообращение и увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен.

Реклама

Чтобы не рисковать своим здоровьем во время полета, путешественникам следует тщательно подготовиться к путешествию во избежание нагрузки на суставы.

Физиотерапевт советует в самолете пассажирам держать ноги поднятыми, используя для этого специальную подставку и выбирать различные расслабляющие позы.

Скрещенные ноги в самолете / © Daily Mail

«Обязательно расслабьте плечи и поддержите спину, откинувшись на спинку кресла самолета, пока ждете», — советует Бетани.

По словам Бетани, очень важно знать, как правильно сидеть и выполнять упражнения, чтобы поддерживать подвижность суставов.

Реклама

«Когда вы стоите, переносите вес между стопами, слегка сгибайте колени и делайте легкие растяжки, чтобы избежать чрезмерного давления на нижнюю часть тела», — пояснила Бетани.

Также, во время длительных перелетов, физиотерапевт советует чаще двигаться, поскольку пребывание в одной позе в течение нескольких часов может привести к скованности и отекам суставов. Для этого следует выполнять растяжку шеи и делать круговые движения плечами.

Ранее ученые выяснили, приводит ли употребление алкоголя в набор веса.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.