Скрининг здоровья 40+: как бесплатно проверить сердце, сахар в крови и психику

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа «Скрининг здоровья 40+», цель которой — своевременное выявление заболеваний, наиболее часто влияющих на продолжительность и качество жизни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Граждане смогут воспользоваться программой по проверке сердечно-сосудистой системы, сделать скрининг на сахарный диабет 2 типа, а также проверить состояние ментального здоровья.

Как проверить здоровье бесплатно

Программа предусматривает простой и удобный механизм участия. Каждый гражданин или гражданка Украины в возрасте от 40 лет получит персональное приглашение в приложении «Дія» на 30-й день после дня рождения. Приняв приглашение, пользователь получит 2000 грн на «Дія.Картку», которые можно потратить только на прохождение скрининга.

Для тех, кто не пользуется приложением «Дія», предусмотрен альтернативный способ регистрации через банки и ЦПАУ.

Где можно пройти обследование

Обследование можно пройти в государственных, коммунальных или частных медицинских учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ для участия в программе. Перечень заведений будет обнародован в ближайшее время.

На программу в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд грн.

Напомним, ранее уже говорилось, что в рамках госпрограммы по скринингу каждый украинец-участник программы получит 2000 гривен на комплексный скрининг через «Дію» или на банковскую карту.

Отметим, что есть конкретные факторы риска сердечного приступа.

Сердечный приступ является одной из основных причин смертности в мире, но изменив образ жизни, вы можете значительно снизить риск инфаркта или инсульта.