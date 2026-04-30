Скрининг здоровья 40+: какие анализы можно сдать бесплатно

Скрининг длится 60-90 минут в зависимости от объема медицинских услуг. / © Getty Images

С 2026 года в Украине действует программа «Скрининг здоровья 40+», позволяющая бесплатно пройти базовое обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний почек.

Пройти обследование советуют даже тем, кто ведет здоровый образ жизни, ведь генетические факторы и экологическая нагрузка играют свою роль.

Полный список бесплатных анализов и обследований

Программа «Скрининг здоровья 40+» включает в себя комплекс исследований, позволяющих врачу увидеть полную картину состояния вашего метаболизма и сердечно-сосудистой системы.

В бесплатный пакет входят:

Липидограмма: развернутый анализ на холестерин. Он помогает оценить риск развития атеросклероза (закупорки сосудов бляшками).

Гликированный гемоглобин: в отличие от обычного теста на сахар здесь и сейчас, этот анализ показывает средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца. Это «золотой стандарт» для выявления предиабета.

Оценка работы почек: при необходимости врач может назначить дополнительные тесты на креатинин и уровень электролитов.

Вся процедура обследования вместе с консультацией длится примерно 1–1,5 часа, что вполне реально вписать в график даже наиболее занятого человека.

Как записаться на «Скрининг здоровья 40+»

Через «Дію»

Приглашение пройти скрининг поступает автоматически через приложение «Дія» — на 30-й день после дня рождения всем людям, которым исполнилось 40 лет или больше

Нужно принять приглашение и заказать «Дія.Картка» в приложении или использовать уже имеющуюся

Через 7 дней после принятия приглашения и открытия карты на «Дія.Картку» поступит 2000 гривен, которые можно потратить только на «Скрининг здоровья 40+»

Если нет «Дії» — через ЦНАП

Через 30 дней после дня рождения (если вам 40 или более лет) необходимо:

Обратиться в банк-партнер и заказать пластиковую карту со специальным счетом

Только после получения карты со специальным счетом обратиться в ЦНАП, чтобы оформить заявку на участие

Через 7 дней получить уведомление о зачислении на специальный счет 2000 грн для оплаты услуг «Скрининг здоровья 40+»

Напомним, украинское правительство существенно упростило доступ к медицинской программе «Скрининг здоровья 40+», обновив правила прохождения обследований для граждан. Теперь пациентам по всей стране больше не придется ожидать специально определенного времени после своего дня рождения, чтобы получить государственное финансирование на комплексную проверку состояния организма.

