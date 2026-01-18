"Скрининг здоровья 40+": какие услуги можно получить бесплатно

Программа «Скрининг здоровья 40+» стартовала / © Pixabay

С 1 января 2026 года в Украине заработала программа бесплатных медицинских обследований «Скрининг здоровья 40+».

Специалисты Центра общественного здоровья (ЦОС) рассказали, какие медобследования можно пройти бесплатно.

В ЦОС объяснили, что прохождение скрининга не требует специальной подготовки. Только рекомендуется за 30 минут до начала исследований воздержаться от интенсивной ходьбы, курения и употребления кофеиносодержащих напитков.

Осмотр и обследование врачом

Врач во время скринингового визита по меньшей мере дважды измеряет АД и определяет среднее значение, чтобы вовремя выявить артериальную гипертензию (устойчивое повышение давления более 140/90 мм рт. ст.), которая является ключевым фактором риска инсульта и инфаркта, но при этом не имеет симптомов.

Лабораторные исследования

В рамках программы «Скрининг здоровья 40+» предусмотрены анализы, позволяющие увидеть изменения, которые человек не испытывает, но которые значительно повышают риски болезней:

липидограмма — для оценки риска атеросклероза (сужение просвета сосудов из-за отложения жира)

тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) — показывает средний уровень глюкозы (сахара) в крови за три месяца, выявляет предиабет и диабет

По показаниям измеряют:

электролиты крови (натрий, калий) — для оценки функции почек и сердца

креатинин и eGFR — определяют состояние почек

альбумин/креатинин в моче (ACR) — раннее выявление поражения почек

Результаты лабораторных исследований поступят не позднее чем через 72 часа после визита.

Напомним, ранее мы писали, что уже с 1 января 2026 года в Украине стартует программа «Скрининг здоровья 40+». Государство оплатит это через «Дію» — правительство уже приняло решение.

