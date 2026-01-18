- Дата публикации
"Скрининг здоровья 40+": какие услуги можно получить бесплатно
Программа базируется на основе рекомендаций доказательной медицины для людей от 40 лет. Продолжается скрининг 60-90 минут в зависимости от объема медицинских услуг.
С 1 января 2026 года в Украине заработала программа бесплатных медицинских обследований «Скрининг здоровья 40+».
Специалисты Центра общественного здоровья (ЦОС) рассказали, какие медобследования можно пройти бесплатно.
В ЦОС объяснили, что прохождение скрининга не требует специальной подготовки. Только рекомендуется за 30 минут до начала исследований воздержаться от интенсивной ходьбы, курения и употребления кофеиносодержащих напитков.
Осмотр и обследование врачом
Врач во время скринингового визита по меньшей мере дважды измеряет АД и определяет среднее значение, чтобы вовремя выявить артериальную гипертензию (устойчивое повышение давления более 140/90 мм рт. ст.), которая является ключевым фактором риска инсульта и инфаркта, но при этом не имеет симптомов.
Лабораторные исследования
В рамках программы «Скрининг здоровья 40+» предусмотрены анализы, позволяющие увидеть изменения, которые человек не испытывает, но которые значительно повышают риски болезней:
липидограмма — для оценки риска атеросклероза (сужение просвета сосудов из-за отложения жира)
тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) — показывает средний уровень глюкозы (сахара) в крови за три месяца, выявляет предиабет и диабет
По показаниям измеряют:
электролиты крови (натрий, калий) — для оценки функции почек и сердца
креатинин и eGFR — определяют состояние почек
альбумин/креатинин в моче (ACR) — раннее выявление поражения почек
Результаты лабораторных исследований поступят не позднее чем через 72 часа после визита.
