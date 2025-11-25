Скрытая угроза на кухне: чем опасна обычная губка для мытья посуды

Кухонная губка / © Credits

Этот привычный кухонный предмет может представлять скрытую угрозу жизни, ведь его чистота не зависит от того, как часто вы моете посуду. Специалисты предупреждают, что использование грязной кухонной губки может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом пишет Daily Express.

Обычная губка для мытья посуды является идеальной средой для размножения бактерий и может стать причиной опасности для вашего здоровья.

Кухонная губка / © Pixabay

Используя ее для мытья посуды, протирания столешниц и уборки жидкости, вы накапливаете опасные бактерии, превышающие все нормы загрязнения.

Согласно исследованиям, использованные кухонные губки могут содержать больше микробов, чем сиденья унитаза. Кроме того, риск пищевого отравления также возрастает в зимний период, ведь именно тогда многие готовят все больше горячих блюд.

Как отмечают специалисты, перекрестное загрязнение происходит тогда, когда пища касается поверхности, на которой есть микробы: грязной разделочной доски, неочищенной ткани или губки, которая не была продезинфицирована.

Игнорирование надлежащего ухода за кухонными губками приводит к непреднамеренному загрязнению всей кухни. Поэтому специалисты рекомендуют следить за тем, как часто вы их дезинфицируете, и заменяете.

«Небрежное отношение к чистоте губок может привести к распространению бактерий на посуде, столешницах и еде. Это может привести к рискам для здоровья, которых можно избежать», — отмечают специалисты.

Представитель страховой компании «Life Pro» уверяет: кухонная губка остается безопасным инструментом только при условии регулярной и тщательной замены и дезинфекции. Простое ополаскивание под проточной водой является неэффективным и не уничтожает бактерии.

Эксперты рекомендуют для обеспечения надлежащей гигиены следует применять методы высокотемпературной обработки или дезинфицирующие растворы. В частности, губку можно поместить на верхнюю полку посудомоечной машины и запустить полный цикл мытья на высокой температуре.

Сушка губок также является важным, поскольку, находясь во влажном состоянии, они привлекают все больше бактерий.

Ранее специалисты разъяснили, почему губки имеют разный цвет. Специалисты отмечают, что окраска поролона — это не просто декор. Выбор правильной губки может иметь огромное значение.

