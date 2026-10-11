Скрытая угроза в вашем доме: какая бытовая вещь может вызвать рак

Какие бытовые вещи потенциально вызывают рак / © Unsplash

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Многие из нас имеют канцерогенные бытовые вещи дома и на работе. Некоторые бытовые вещи и посуда особенно опасны, поскольку могут повышать риск рака. Нейробиолог Глен Джеффри рассказал, что лучше выбросить и чем следует заменить опасные вещи вокруг себя, чтобы лишний раз не провоцировать развитие онкологии.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Что в быту может вызвать рак: вред LED-ламп

Нейробиолог Джеффри предостерегает, что массовое распространение LED-ламп может нести серьезные риски для здоровья, включая повреждение митохондрий и нарушения обмена веществ.

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В то же время исследования на животных свидетельствуют, что синий свет может снижать активность митохондрий и нарушать метаболизм, однако нет убедительных доказательств того, что это так же работает в организме человека.

Одно из исследований показало, что ежедневное влияние коротковолнового синего света снижало уровень митохондриальной активности у мышей примерно на 50%. Другая работа показала, что обогащенное синим спектром LED-освещение меняло спонтанную активность, метаболизм и работу печени у испытуемых животных.

«Светодиодное освещение повреждает митохондрии, поэтому нет никаких сомнений, что оно также вредит здоровью организма в целом. Это очевидная и неотложная проблема общественного здоровья, требующая от нас решительных действий», — говорит Глен Джеффри.

По словам профессора Глена Джеффри, массовое использование светодиодных ламп представляет тихую, но серьезную опасность для нашего здоровья, на которую регуляторные органы и люди вообще не обращают внимания. Исследователь прямо сравнивает этот источник света с асбестом, который приводит к смертельным заболеваниям легких и мезотелиоме, и предостерегает, что LED-освещение может повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа и других метаболических расстройств.

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Профессор продолжает настаивать на том, что LED-лампы повышают риск развития онкологических заболеваний. Суть его аргументации строится вокруг «энергетических станций» наших клеток — митохондрий. По утверждению Джеффри, излучаемый LED-лампами коротковолновый свет, богатый синим спектром, наносит прямой удар по этим органеллам.

Прежде всего, происходит потеря энергии на клеточном уровне, ведь в моделях на животных под влиянием ежедневной нагрузки от синего света показатели митохондриальной активности снижались ориентировочно на половину. Кроме того, фиксируются изменения метаболизма и функций органов, поскольку длительное излучение доказано меняло спонтанную активность, обмен веществ и даже показатели функции печени у испытуемых объектов.

Наблюдаются и системные сбои передачи сигналов: митохондрии работают не изолированно, а образуют своеобразное внутреннее сообщество, поэтому, меняя профиль воспалительных белков, поврежденные органоиды посылают ложные химические сигналы всему организму.

Поскольку митохондрии играют ключевую роль в выработке энергии, поддержании баланса сахара и регуляции процессов старения, потеря функциональности действительно сказывается на здоровье всего тела.

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Что говорят другие ученые

Хотя слова профессора звучат очень драматично, независимые специализированные органы высказываются более сдержанно. Согласно официальной позиции Научного комитета Европейской комиссии по вопросам здоровья, окружающей среды и новых рисков (SCHEER), нет убедительных доказательств того, что использование LED-ламп в быту действительно вызывает прямое поражение органов у здоровых людей.

В то же время эксперты признают, что чрезмерный синий свет может повлечь за собой временную усталость глаз, чувство дискомфорта и существенно нарушать естественный цикл сна и бодрости из-за угнетения выработки гормона мелатонина.

Согласно научному резюме Еврокомиссии, вечернее LED-освещение и экраны устройств могут влиять на циркадную систему, но влечет ли это долгосрочный вред здоровью сам по себе — вопрос до сих пор открыт.

Как защититься от влияния LED-ламп

В ходе собственных исследований с участием людей профессор Джеффри и его коллега доктор Эдвард Барретт заметили, что цветовое контрастное видение взрослых значительно улучшалось, когда вместо привычных LED-ламп их подвергали влиянию традиционного вольфрамового освещения с широким спектром.

По измерениям ученых, даже однократное 3-минутное влияние длинноволнового света стимулировало митохондрии сетчатки.

Джеффри говорит, что не стоит погружать жилье в сплошную тьму, но лучше изменить несколько привычных шагов вокруг себя. Для начала важно обеспечить полноспектральный свет: в помещениях можно заменить LED-лампы на обычные лампы накаливания или добавить их в комнаты для баланса.

Джеффри настоятельно рекомендует проводить как можно больше времени на свежем воздухе утром и днем без защитного стекла и солнцезащитных очков.

Лучше исследованное потенциальное последствие искусственного освещения — это расстройство цикла «сон-бодрость». Яркий свет поздно вечером подает мозгу сигнал о том, что на улице все еще день, и организм не может расслабиться и уснуть.

Если человек долго находится под действием сильного коротковолнового света, выработка мелатонина смещается. Последствиями становятся сильная бодрость ночью, затрудненное засыпание и ухудшение качества сна.

Лабораторных исследований по влиянию синего света на зрение пока не хватает. Например, обзор 2024 года описывает механизмы, при которых оксидативный стресс, образование активных форм кислорода и изменения митохондриальных функций могут вызвать повреждение клеток сетчатки. Но это не значит, что бытовое LED-освещение доказано приводит к потере зрения.

Также ученые изучают вектор того, как LED может влиять на сахарный диабет, поскольку обнаруженные у мышей изменения в работе митохондрий требуют особого внимания. Однако пока это не означает, что домашние светодиодные лампы вызывают сахарный диабет 2-го типа у людей.

Рак: последние новости

Напомним, ученые после анализа данных более 450 тысяч человек в течение 14,1 года установили связь между потреблением обработанного мяса и повышенным риском развития рака желудка и аденокарциномы пищевода.

Дополнительные 30 г колбас, бекона или других обработанных мясных продуктов в сутки ассоциировались с ростом риска рака желудка на 9%, а аденокарциномы пищевода — на 13%. Одной из возможных причин ученые называют высокое содержание соли, которая раздражает слизистую желудка и способствует воспалительным процессам.

Для необработанного красного мяса статистически значимой связи с исследуемыми онкологическими заболеваниями обнаружено не было. В то же время, неожиданные результаты показало белое мясо: для женщин дополнительные 20 граммов в день ассоциировались с повышением риска рака средней и нижней частей желудка на 20%, тогда как у мужчин такой зависимости не наблюдалось.

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