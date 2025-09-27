Скрытые сигналы: как ладони и ногти могут предупредить о болезни печени

Руки / © Pexels

Руки человека могут показать, что с организмом не все хорошо. Иногда на них появляются необычные признаки, которые могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Врачи отмечают, что заболевания печени часто являются смертельными, а на ранних стадиях они могут протекать без симптомов.

Об этом пишет The Mirror.

Печень — это жизненно важный орган, выполняющий более 500 функций. Она превращает пищу в энергию и выводит токсины. Однако ранние стадии заболевания печени обычно не имеют симптомов.

Врачи предостерегают, ведь часто человек может даже не подозревать о проблеме, пока болезнь не станет прогрессировать.

Когда печень начинает плохо выполнять свои функции, она перестает эффективно производить и доставлять желчь в кишечник. Вместо этого желчь попадает в кровь. На поздних стадиях заболевание может повлиять на кровообращение, уровень гормонов и привести к истощению организма.

Специалисты отмечают, что часто первые признаки заболевания появляются на коже и ногтях.

Врачи называли три малоизвестных признака, которые могут сигнализировать о серьезных проблемах с печенью.

Проблемы с ногтями

Малоизвестным признаком заболевания печени есть проблемы с ногтями. Они могут выглядеть более широкими, ребристыми, или выглядеть как «перевернутая ложка» (заболевание, когда ногтевая пластина утончается и становится мягкой, а затем деформируется, образуя углубление, которое похоже на небольшую ложку — Ред.).

Специалисты отмечают, что часто проблема возникает из большого и указательного пальцев, а затем распространяется на другие ногти.

Цирроз печени, вызывая серьезную рубцовку тканей, может стать причиной этого явления. Он провоцирует усиление кровотока в пальцах, из-за чего вены расширяются.

Красные ладони

Британские ученые считают, что красные пятна на ладонях могут являться ранним признаком цирроза печени. Согласно исследованиям, ладони при этом могут быть теплыми, но не отечными, болезненными или зудящими.

Этот признак, известный как пальмарная эритема, возникает примерно у 23% людей с циррозом печени. На темной коже такие красноты заметить сложнее.

Ногти Терри

Ногти Терри — это состояние, при котором большая часть ногтя на руке или ноге выглядит белой, похожей на матовое стекло, с тонкой коричневой или розовой полоской на конце. Специалисты отмечают, что люди с ногтями Терри не имеют формы полумесяца у кутикулы. Их ноготь почти весь выглядит «выцветшим».

Эксперты отмечают, если вы заметили любой из этих симптомов, вам следует обратиться за помощью.

Ранее учёные обнаружили неожиданные признаки артрита, появляющиеся задолго до появления боли. Согласно исследованию, если человек страдает аутоиммунным заболеванием, то его иммунная система начинает работать «неправильно» за много лет до того, как человек начнет болеть.

Кроме того, эксперты назвали восемь неочевидных причин, почему человек может чувствовать себя постоянно уставшим, среди которых: дефицит холина и солнечного света.

