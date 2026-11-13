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Дата публикации
Категория
Здоровье
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Следует насторожиться: 8 признаков, которые могут свидетельствовать о диабете у ребенка

Сильная жажда, частое мочеиспускание, непонятное исхудание и постоянная усталость могут быть первыми признаками сахарного диабета у ребенка.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Ребенок пьет воду

Не только необычная жажда у ребенка может быть признаком диабета / © Фото из открытых источников

Сахарный диабет может развиться в любом детском возрасте. Особенно важно вовремя распознать диабет 1-го типа: его симптомы иногда возникают в течение нескольких дней или недель, а без лечения может привести к опасным осложнениям.

Как распознать первые проявления диабета у детей, пишет Egészségkalauz.

Основные симптомы диабета у детей

Характерные признаки — сильная жажда, частое мочеиспускание, потеря веса без очевидной причины и необычная усталость. Если несколько таких симптомов появляются одновременно, ребенку нужно как можно быстрее проверить уровень глюкозы в крови.

При диабете 1-го типа иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Из-за нехватки этого гормона глюкоза накапливается в крови, а организм не может должным образом использовать ее для получения энергии.

Ребенок постоянно хочет пить и часто ходит в туалет

Один из первых сигналов — ребенок начинает пить гораздо больше обычного. Она может просить воду даже ночью, а привычной бутылки для школы ей хватает гораздо меньше времени.

В то же время учащается мочеиспускание. Ребенок может просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Особого внимания требует повторное ночное недержание мочи у малыша, уже давно самостоятельно пользовавшегося туалетом. У младенцев признаком могут быть необычно тяжелые и часто переполненные подгузники.

Причина этих изменений – потеря жидкости: из-за высокого уровня глюкозы почки выводят с мочой больше сахара, а вместе с ним организм теряет воду.

Ребенок худеет, хотя ест как обычно

Еще один важный признак – непреднамеренное похудение. Иногда ребенок даже начинает есть больше, но все равно теряет вес или перестает набирать его в соответствии с возрастом.

Из-за нехватки инсулина организм не может эффективно использовать глюкозу. Чтобы получить энергию, он начинает расщеплять жировую и мышечную ткань.

Усталость, ухудшение зрения и повторные инфекции

Активный ребенок может внезапно стать вялым, чаще отдыхать, потерять интерес к любимым занятиям. Школьнику может быть труднее сосредотачиваться на уроках. Иногда появляются раздражительность и перепады настроения.

Также возможно затуманивание зрения: ребенок может жаловаться, что ему труднее читать написанное на доске или предметы кажутся нечеткими. Среди других возможных проявлений — повторные грибковые инфекции, стойкие опрелости и медленно заживающие раны.

Боль в животе и фруктовый запах изо рта: опасные признаки

Одно из самых серьезных осложнений диабета 1-го типа – диабетический кетоацидоз. Из-за недостатка инсулина организм начинает активно расщеплять жиры, в результате чего образуются кетоны. Их накопление влечет за собой опасное закисление крови.

Об этом состоянии могут свидетельствовать боли в животе, тошнота, рвота и обезвоживание. Характерным признаком иногда становится сладковатый фруктовый запах изо рта, похожий на запах ацетона. Также возможно необычно глубокое и учащенное дыхание.

В тяжелых случаях ребенок становится сонливым, заторможенным или дезориентированным, может потерять сознание. При таких симптомах требуется неотложная медицинская помощь.

Как диагностируют и лечат диабет у детей

У детей может развиваться диабет как 1-го, так и 2-го типа. Первый имеет аутоиммунную природу и не возникает из-за чрезмерного потребления сладостей. Второй связан с пониженной чувствительностью клеток к инсулину. Среди факторов риска – ожирение и семейная история диабета.

Если родители заметили характерные симптомы, ребенка нужно показать врачу в тот же день. Для проверки в первую очередь измеряют уровень глюкозы в крови. Также могут потребоваться анализы мочи, определение кетонов, гликированного гемоглобина и исследования на определенные антитела.

Диабет 1-го типа требует постоянного введения инсулина – с помощью инъекций или специальной помпы. Уровень глюкозы можно контролировать с помощью соответствующих систем мониторинга. При должном лечении дети могут учиться, заниматься спортом и вести активную жизнь.

Сухость во рту и необычные запахи – на какие изменения обращать внимание

Постоянная сухость во рту может сопровождать сильную жажду и быть одним из проявлений повышенного уровня глюкозы в крови. В то же время этот симптом имеет и другие причины, в частности, недостаточную выработку слюны или определенные заболевания. Поэтому важно учитывать сопутствующие признаки, среди которых часто мочеиспускание, усталость и затуманивание зрения. Особенности сухости во рту и возможные причины также имеют значение при оценке общего состояния.

Необычный запах изо рта тоже не всегда связан с проблемами зубов или гигиеной. В частности, сладковатый или фруктовый запах может возникать из-за накопления кетонов, а если он сопровождается тошнотой, рвотой, болью в животе и учащенным дыханием, требуется срочная медицинская оценка. Различные запахи изо рта и возможные заболевания могут подсказать, на какие сопутствующие симптомы обратить внимание.

Изменения вкуса во рту иногда сопровождают нарушение здоровья. При диабете сухость во рту и повышенный риск воспалений десен могут влиять на вкусовые ощущения, хотя сам по себе необычный привкус не является доказательством заболевания. Среди возможных причин такого симптома – проблемы с зубами и деснами, сухость слизистой и некоторые системные нарушения. О том, какие болезни могут менять вкус , важно знать, если необычные ощущения сохраняются.

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