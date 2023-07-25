Следует обратить внимание: первые симптомы рака крови, которые мало кто замечает

На какие первые сиптомы рака крови, вне зависимости от типа, нужно обратить внимание?

Согласно данным Blood Cancer UK, в Великобритании рак крови является пятой наиболее распространенной формой этого заболевания, что составляет около 41 тысячи диагнозов в год. Именно такая информация освещена в издании Express.

Существует три типа рака крови: лейкемия, лимфома, миелома, которые также делятся на несколько форм заболевания. Поэтому часто симптомы могут сильно отличаться у разных пациентов.

Однако дипломированная медсестра и советница Blood Cancer UK Джемма Траут считает, что существует один признак, который является "общим" для всех типов. Речь идет о постоянном ощущении усталости, которое трудно устранить даже с помощью сна. При этом пациент постоянно чувствует себя плохо. Чаще усталость вызвана анемией. Дополнительно могут появляться боли в костях и тошнота (миелома).

Усталость, связанная с раком крови, по словам Траут, это когда тело и разум полностью истощены.

Другими возможными симптомами рака крови, по мнению Джеммы, являются:

потеря веса без причины;

кровоподтеки или кровотечение;

шишки или припухлости;

одышка;

сильная ночная потливость;

инфекции, которые являются стойкими, рецидивирующими или тяжелыми;

лихорадка (38C или выше);

сыпь или кожный зуд без объяснения;

боли в костях, суставах или животе (в области желудка);

бледность кожи.

Джемма Траут призвала людей, чувствующих такие симптомы, поговорить с врачом для установления правильного диагноза и лечения.

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