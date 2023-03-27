Следует проверить себя: три симптома на коже, указывающие на проблемы с печенью

Жировая болезнь печени бывает двух видов: алкогольная и неалкогольная. Часто эти заболевания проявляются разными изменениями на коже. Все о кожных высыпаниях из-за болезней печени — читайте в материале ТСН.ua.

О кожных высыпаниях, указывающих на проблемы с печенью, написали в издании Exspress. Что о них известно?

По словам врачей, здоровая печень не должна содержать жировых отложений. Хотя только в Великобритании, по оценкам NHS, каждый третий человек имеет ранние стадии жировой болезни. Часто это состояние характеризуется отсутствием симптомов, поэтому пациент не сразу обращается к врачу. Однако специалисты предупреждают, что жировая болезнь печени может вызвать ее фиброз (рубцевание). В случае тяжелого фиброза возникает уже цирроз — потенциально опасное для жизни состояние, являющееся причиной печеночной недостаточности.

Повреждения печени вследствие цирроза необратимы, поэтому очень важно предотвратить его развитие. Первыми признаками, на которые стоит обратить внимание, могут быть кожные высыпания. Основными из них врачи называют:

легкие синяки;

желтизна кожи;

зуд.

Врачи указывают на то, что симптомы жировой болезни печени часто не проявляют себя, пока заболевание не начинает прогрессировать. Поэтому на кожную сыпь очень важно обращать особое внимание. Кроме того, на болезнь еще могут указывать некоторые другие признаки: чувство полноты в правой верхней части живота. потеря аппетита, боли в животе, тошнота, внезапная потеря веса.

У отдельных людей развивается желтуха, отекают ноги, повышается утомляемость, появляется вздутие живота и спутанность сознания. Также к симптомам жировой болезни печени можно отнести темный стул, рвоту с кровью, опухание в нижней части живота. В таком случае следует сразу обратиться за неотложной медицинской помощью.

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