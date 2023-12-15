Следует срочно снизить потребление электронных сигарет: в ВОЗ напомнили почему

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что необходимо срочно принять ограничительные меры в отношении электронных сигарет с целью защиты детей и некурящих и минимизировать пагубное влияние на здоровье населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Как говорится в заявлении ВОЗ, используемые потребителями электронные сигареты не доказали свою способность эффективно стимулировать отказ от табака среди населения. Одновременно появляются тревожные данные о негативных последствиях их употребления для здоровья.

Специалисты отмечают, что электронные сигареты разрешены к свободной продаже и агрессивно продвигаются среди молодежи. На сегодняшний день, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, продажи электронных сигарет запрещены в 34 странах, 88 стран не устанавливают минимальный возраст, с которого разрешается их продажа, а в 74 странах вообще нет нормативных ограничений на такую вредную продукцию.

"Дети с раннего возраста приобщаются к пагубной привычке курить электронные сигареты, рискуя пристраститься к никотину. Настойчиво призываю страны принять жесткие меры по предотвращению распространения электронных сигарет в пользу защиты своих граждан, особенно детей и молодежи", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан.

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В заявлении ВОЗ отмечается, что электронные сигареты с никотином вызывают сильную зависимость и вредят здоровью. Их долгосрочные последствия для здоровья изучены не до конца, однако установлено, что они выделяют токсичные вещества, в частности, которые могут вызвать рак и повышать риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Курение электронных сигарет у молодых людей может негативно влиять на развитие мозга и вызывать проблемы с обучением. У беременных электронные сигареты могут отрицательно повлиять на развитие плода.

"Электронные сигареты имеют более 16 000 разновидностей вкуса и пропагандируются среди детей через социальные сети и лидеров мнений. В некоторых случаях для продвижения таких изделий используются образы мультипликационных персонажей и элегантный дизайн, привлекающий молодое поколение. Масштабы курения электронных сигарет среди детей и молодежи темпами, в некоторых странах быстрее, чем среди взрослых", – заявил директор департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Креч.

Во всех регионах ВОЗ электронные сигареты более популярны среди детей 13–15 лет, чем среди взрослых. Так, в Канаде с 2017 по 2022 годы количество курильщиков электронных сигарет среди лиц в возрасте 16–19 лет удвоилось, а в Англии этот показатель за последние три года вырос втрое.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что необходимы срочные меры по предотвращению распространения электронных сигарет и борьбы с никотиновой зависимостью наряду с комплексным подходом к борьбе против табака.

В странах, в которых действует запрет на продажу электронных сигарет, нужно более тщательно контролировать соблюдение запрета и продолжать мониторинг и эпиднадзор для содействия мерам по защите здоровья населения.

В странах, разрешающих коммерческое обращение (продажа, ввоз, сбыт и производство) электронных сигарет как потребительскую продукцию, нужно обеспечить принятие строгих мер регулирования для снижения привлекательности таких изделий и ущерба, который они наносят населению, в частности путем введения запрета на использование любых ароматизаторов, ограничений на содержание и качество никотина, а также налогов.

Стратегии прекращения употребления табака должны основываться на наиболее полных доступных данных об их эффективности, сочетаться с другими мерами по борьбе с табаком и подлежать мониторингу и оценке.

ВОЗ обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств якобы меньшего ущерба от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.

"Необходимо принять решительные меры против распространения электронных сигарет с учетом роста объема данных об их использовании детьми и подростками и вред здоровью", — подытожили во Всемирной организации здравоохранения.

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