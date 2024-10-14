Следующая пандемия: специалисты рассказали, какие инфекции угрожают человечеству

Исследователи полагают, что мир не готов к следующей пандемии.

Следующая пандемия может застигнуть врасплох человечество, несмотря на опыт с коронавирусом.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на мнение специалистов, обнародовавших ее в мониторинге глобальной готовности в своем ежегодном отчете.

Эксперты призвали принять необходимые меры для повышения готовности к вероятной новой масштабной вспышке заболеваемости. Они также назвали факторы, повышающие риск новой пандемии, в частности:

урбанизация,

интенсивное развитие сельского хозяйства,

появление искусственного интеллекта

"Все эти вызовы возникают на фоне угрозы нового испытания глобальной готовности — птичьего гриппа H5N1. Он продолжает передаваться от инфицированного крупного рогатого скота и птицы людям в США. Также быстро распространяется новый вариант оспы, происходящий в Центральной Африке", — говорится в материале .

Более того, эксперты напомнили о вирусе Марбурга, который является родственником Эболы. В Руанде от него уже умерло более десяти человек.

"Изменение моделей жизни и постоянное вмешательство человеческой деятельности в природную среду изменяют глобальный ландшафт рисков и делают появление новых патогенов более вероятным", — говорится в отчете.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на все уроки пандемии коронавируса, мир не готов к новым инфекциям. Тем временем риск возникновения эпидемии остается высоким.

Исследователи отметили, что человечество сейчас способно сдерживать вспышки в источнике благодаря медицинским мерам, которые могут снизить заболеваемость и смертность, а также благодаря лучшей организации и реагированию как международные медико-санитарные правила.

Несмотря на это, существует риск следующей пандемии, которая застанет мир врасплох и без плана борьбы.

Напомним, по Украине распространяется опасная африканская инфекция. В Хмельницком умерла пациентка от геморрагической лихорадки Западного Нила. Вакцины от этой болезни до сих пор не существует.

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