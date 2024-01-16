Следующими могут быть люди: беспрецедентный штамм гриппа поражает сотни видов животных

Сейчас мало что можно сделать, чтобы остановить распространение вируса.

Панзоотический птичий грипп – пандемия среди животных – поразила около 320 видов птиц и млекопитающих, в том числе морских слонов.

Об этом пишет Washington Post.

Пляжи полуострова Вальдес в Аргентине, обычно настолько заполненные морскими слонами, что в это время года невозможно прогуляться по берегу, были пустынными, если не считать сотен темных гниющих туш — почти целый сезон мертвых детенышей тюленей, которых клевали чайки. у останков.

Вместо обычной какофонии гортанных гудков, заглушающих волны во время сезона размножения, жуткую тишину нарушал лишь звук нескольких оставшихся морских слонов, покачивающих головами и соплей, стекающих по их выдающимся одноимённым носам.

В общей сложности около 17 000 детенышей морских слонов умерли там в прошлом году от птичьего гриппа, став жертвами беспрецедентной панзоотии – пандемии среди животных – которая поразила около 320 видов птиц и млекопитающих.

Морские слоны / Фото: Associated Press

За последние несколько лет мощный штамм птичьего гриппа H5N1 распространился между видами и распространился среди популяций домашних и диких животных на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, пересекая мир вдоль миграционных маршрутов птиц.

Пока случаи серьезного заболевания людей этим штаммом гриппа редки. Но возможность того, что быстро развивающийся вирус гриппа обретет способность передаваться от одного млекопитающего к другому — и, в конечном итоге, к человеку — заставляет ученых беспокоиться о том, что этот возбудитель может превратиться в новую пандемию. "Каждый год, когда этого не происходит, — сказал Мендес, — нам везет".

Для птицеводов вспышка уже привела к значительным экономическим потерям: в США пострадали десятки миллионов птиц. Для дикой природы это угрожает разрушить экосистемы и поставить находящихся под угрозой исчезновения животных на грань вымирания.

"Мы никогда не видели такого массового распространения вируса среди диких птиц, и мы никогда не видели такого массового заражения диких млекопитающих", — сказал Рон Фушье, вирусолог из Медицинского центра Университета Эразма в Нидерландах.

Ученые впервые обнаружили предшественника этого штамма гриппа у коммерческих гусей на юге Китая в 1996 году. В течение следующих нескольких лет он распространился на птицефабрики в регионе, время от времени появляясь у диких птиц в пределах досягаемости зараженных ферм.

Затем, в 2005 году, около 1500 диких гусей и чаек упали замертво в охраняемом заповеднике на северо-западе Китая, вдали от птичников. Вирус проник в популяцию диких птиц.

Оттуда вирус быстро распространился по Азии, Африке и Европе, возникая в виде сезонных вспышек. Но только после генетических изменений, которые позволили патогену распространиться среди перелетных птиц примерно в 2021 году, число вспышек резко возросло, и вирус стал глобальным, утвердившись в Северной Америке в том же году и в Южной Америке в следующем.

С тех пор число погибших ошеломляет: в Израиле погибло около 5200 обыкновенных журавлей. Более 2200 кудрявых пеликанов в Греции, около 40 процентов видов в юго-восточной Европе, и примерно 20 000 сэндвичевых крачек в Европе, 17 процентов гнездящейся популяции северо-западной Европы. В Шотландии погибло более 18 000 белощеких гусей. И десятки тысяч олуш в Канаде.

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В прошлом году орнитологи обнаружили в Норвегии около 12 тысяч мертвых черноногих моевок. К июлю в Южной Америке погибло более 500 000 птиц, в том числе около 41 процента всех перуанских пеликанов.

По словам Йонаса Вальденстрема, профессора экологии болезней Университета Линнея в Швеции, симптомы гриппа зависят от птицы. Характерные признаки включают наклон головы, попытки встать и кувыркаться при попытке взлететь — все это признаки того, что вирус поразил нервную систему.

Вирус буквально достигает концов Земли, убивая бурых поморников на островах вблизи Антарктиды и, впервые этой зимой, белого медведя на Аляске. Ученые обеспокоены тем, что это лишь вопрос времени, когда он достигнет пингвинов и других уязвимых популяций самой Антарктиды.

Ученые говорят, что болезнь может передаваться между видами, когда дикое животное ест мертвую или умирающую птицу или когда птичий помет попадает в корм сельскохозяйственных животных. До сих пор птичьим гриппом заражались койоты, львы, тигры, гризли, еноты, рыжие лисы и другие наземные млекопитающие, но лишь спорадически. Он также нанес удар по фермам по производству меха норки и лисы в Испании и Финляндии.

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Но серия массовых вымираний морских млекопитающих, собравшихся на пляжах, заставила биологов забеспокоиться о возможности распространения вируса непосредственно от одного млекопитающего к другому.

В прошлом году в Перу было найдено мертвым более 5000 морских львов. В Аргентине от вируса умерло более 17 000 детенышей морских слонов, что составляет не менее 96 процентов молодой популяции. Выкармливающие детенышей тюленей, скорее всего, не заразились бы гриппом, поедая птиц. Вместо этого они могли получить его через зараженное молоко, воду, аэрозоль или фекалии, сказал Фуше.

Если вирус птичьего гриппа эволюционирует и распространяется между тюленями, он с большей вероятностью распространится и среди других популяций млекопитающих, таких как люди.

Отследить, как вирусы перемещаются между видами, сложно. В прошлом люди заражались болезнями от животных после работы на фермах (пандемия гриппа 1918 года, вероятно, началась в фермерской стране Канзаса) или после вторжения в дикую местность (ВИЧ, вероятно, перешел от шимпанзе, когда охотник убил одного из них ради мяса).

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Теперь то, что известно об этом штамме птичьего гриппа, позволяет предположить, что вспышка среди людей неизбежна.

По словам Фушье, адаптация, которую вирус произвел для репликации у перелетных птиц и, таким образом, для распространения по всему земному шару, по-видимому, препятствовала его способности заражать людей.

"В настоящее время он немного менее опасен для здоровья человека", — сказал он, по сравнению с вирусами гриппа прошлого. Но, учитывая беспрецедентный характер продолжающейся вспышки, трудно предсказать, как она будет развиваться. "Типичный вирус птичьего гриппа никогда не попадает в организм млекопитающих в таком масштабе", — добавил он.

Чем дольше вирус сохраняется в окружающей среде, тем больше у него возможностей спровоцировать новую пандемию. Вирусы гриппа развиваются гораздо быстрее, чем коронавирус, вызывающий пандемию Covid, и другие патогены.

В настоящее время мало что можно сделать, чтобы остановить распространение вируса гриппа среди диких животных.

"Трудно сдержать вирус, который сейчас присутствует более или менее на всех континентах", — сказал Вальденстрем. "Нет никакой возможности положить этому конец. Оно будет идти своим чередом".

Но, по словам Джонатана Слимана, научного консультанта по здоровью диких животных в Геологической службе США, птицеводческая отрасль может предпринять шаги — мониторинг вирусов на фермах, дезинфекцию оборудования, заставление рабочих носить защитное снаряжение — чтобы снизить риск будущих вспышек. "Мы признаем, что это требует больших усилий", — сказал он.

Для выжившей популяции морских слонов в Аргентине, возможно, потребуются годы, чтобы вернуться. "Они, возможно, никогда не восстановятся до того же уровня численности населения, каким были раньше", — сказал Слиман. Биологи пытаются понять, сколько взрослых тюленей погибло.

Напомним, мир готовится к новой пандемии из-за загадочной "болезни Х". Она в 20 раз смертоноснее, чем COVID-19.

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