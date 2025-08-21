Слива, которую мы недооцениваем — а она лечит

Слива полезна для здоровья / © Pixabay

Реклама

Сливы полезны для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности нарушений пищеварения, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Они улучшают работу кишечника.

Рассказываем, почему сливы следует добавить в свой рацион:

Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Слива усиливает перистальтику, повышает аппетит, улучшает пищеварение. Фрукты не только имеют много витаминов и питательных веществ, но также содержат много клетчатки в кожуре и пектина в мякоти, что делает их одним из лучших природных средств для лечения запоров.

Снижают риск возникновения диабета. Сливы имеют низкий гликемический индекс (22), поэтому не повлечет за собой скачков уровня сахара в крови. Сливы также повышают сывороточный уровень адипонектина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Клетчатка в сливах замедляет быстроту поглощения углеводов и может помочь в контроле веса.

Снижают давление и плохой холестерин, улучшают зрение.

Употребление сушеных слив также может замедлить развитие атеросклероза. Сливы содержат высокую дозу витамина А, он предпочтителен для глаз и зрения.

Предотвращают набор лишнего веса. Полифенолы предотвращают увеличение веса тела и других метаболических и физиологических расстройств, вызванных ожирением.

Сливы могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Несмотря на достаточно высокое содержание углеводов, сливы и чернослив не вызывают существенного повышения уровня сахара в крови. Это объясняется их потенциалом повышать уровень адипонектина — гормона, который играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови.

Кроме этого, сливы обладают легким желчегонным эффектом. Это оказывает положительное влияние на работу желчного пузыря и является профилактикой застоя желчи. Однако во время острого процесса и уже имеющегося нарушения оттока желчи лучше не потреблять сливы.

В сливах содержится в среднем 48 ккал на 100 г мякоти. Это довольно низкая калорийность, что положительно скажется на похудении.

Реклама

Ранее мы писали о полезных свойствах голубики. Ягода богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.