ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
347
Время на прочтение
2 мин

Слива, которую мы недооцениваем — а она лечит

Сезон слив — в самом разгаре. Они не только вкусный десерт или перекус, но и полезный для здоровья фрукт.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Слива полезна для здоровья

Слива полезна для здоровья / © Pixabay

Сливы полезны для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности нарушений пищеварения, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Они улучшают работу кишечника.

Рассказываем, почему сливы следует добавить в свой рацион:

  • Нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Слива усиливает перистальтику, повышает аппетит, улучшает пищеварение. Фрукты не только имеют много витаминов и питательных веществ, но также содержат много клетчатки в кожуре и пектина в мякоти, что делает их одним из лучших природных средств для лечения запоров.

  • Снижают риск возникновения диабета. Сливы имеют низкий гликемический индекс (22), поэтому не повлечет за собой скачков уровня сахара в крови. Сливы также повышают сывороточный уровень адипонектина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Клетчатка в сливах замедляет быстроту поглощения углеводов и может помочь в контроле веса.

  • Снижают давление и плохой холестерин, улучшают зрение.

  • Употребление сушеных слив также может замедлить развитие атеросклероза. Сливы содержат высокую дозу витамина А, он предпочтителен для глаз и зрения.

  • Предотвращают набор лишнего веса. Полифенолы предотвращают увеличение веса тела и других метаболических и физиологических расстройств, вызванных ожирением.

  • Сливы могут помочь снизить уровень сахара в крови.

  • Несмотря на достаточно высокое содержание углеводов, сливы и чернослив не вызывают существенного повышения уровня сахара в крови. Это объясняется их потенциалом повышать уровень адипонектина — гормона, который играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови.

Кроме этого, сливы обладают легким желчегонным эффектом. Это оказывает положительное влияние на работу желчного пузыря и является профилактикой застоя желчи. Однако во время острого процесса и уже имеющегося нарушения оттока желчи лучше не потреблять сливы.

В сливах содержится в среднем 48 ккал на 100 г мякоти. Это довольно низкая калорийность, что положительно скажется на похудении.

Ранее мы писали о полезных свойствах голубики. Ягода богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie