Случай заражения смертоносной оспой обнаружили в Европе

Больной самостоятельно обратился в больницу и уже установлен, где он заразился.

В Швеции диагностировали первый случай заражения оспой (ранее называвшейся оспой обезьян), обнаружившихся за пределами Африки.

Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на информацию от министра здравоохранения и социальных вопросов Якоба Форсмеда.

Больной самостоятельно обратился в больницу и уже установлено, что накануне он посещал "зону риска", а именно одну из африканских стран, где распространяется самый опасный штамм Мрох.

В четверг, 15 августа, власти Швеции официально подтвердили первый случай Мрох (обезьяньей оспы), вирусной инфекции, которая распространяется из-за близкого контакта.

"Теперь во второй половине дня мы получили подтверждение того, что в Швеции есть один случай более серьезного типа мипокса, так называемого Clade I", – заявил Форсмед.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это уже второй раз через два года после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на другие страны.

Симптомы оспы обезьян

Болезнь вызывает лихорадку, боли в мышцах и большие фурункулы на коже. Вакцины существуют, по крайней мере, для противодействия некоторым штаммам.

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