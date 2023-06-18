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Служба в ВСУ по контракту: как проходит медосмотр и кого могут признать "негодным"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Служба в ВСУ по контракту: как проходит медосмотр и кого могут признать "негодным"

Как происходит медосмотр и кого могут признать "негодным" для службы в ВСУ / Фото: pixabay.com

Подробности о медицинском осмотре желающих поступить на военную службу по контракту.

Подписать контракт для службы в ВСУ во время мобилизации в Украине может человек, отвечающий всем установленным требованиям. Одним из условий является соответствующее состояние здоровья, поэтому желающий обязан пройти медицинское освидетельствование и определить степень пригодности к службе по контракту.

Об этом говорится в объяснении Юридической сотни.

Медицинское освидетельствование происходит по направлению, которое подписывает начальник территориального центра комплектования.

Документы для медицинского осмотра

  • справка о проведении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров;
  • сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра;
  • по медицинским показаниям – результаты других исследований;
  • медицинская карта амбулаторного больного из поликлиники по месту жительства;
  • справка о пребывании (несостоянии) на учете в противотуберкулезном диспансере.

Каждый кандидат осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а при необходимости – и врачами других специальностей.

Процедуры перед осмотром кандидатам на военную службу по контракту

  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи,
  • биохимический анализ крови,
  • анализ крови на антитела к ВИЧ,
  • антиген к вирусу гепатита "В",
  • антитела к вирусу гепатита "С",
  • реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном,
  • определяется группа крови и резус,
  • флюорография,
  • кардиограмма.

На каждого кандидата регистрируют карту обследования и медицинского осмотра.

Если во время амбулаторного обследования врачам трудно определить состояние здоровья, кандидатов направляют на стационарное обследование в лечебно-профилактические учреждения Минздрава Украины. После этого они проходят повторное медицинское освидетельствование ВЛК территориальных центров комплектования с вынесением постановлений о пригодности к службе по контракту.

ВЛК принимает постановление "Непригодный к военной службе по контракту" в следующих случаях:

  • если заболевания предусматривают индивидуальную оценку годности военной службы;
  • если обнаружены заболевания, препятствующие прохождению службы по контракту;
  • также при отказе от медицинского обследования.

Постановление ВЛК о годности к службе по контракту оформляется справкой ВЛК (действительно в течение 6 месяцев) в 2 экземплярах:

  1. первый прилагается к личному делу кандидата на военную службу по контракту;
  2. второй остается в ВЛК как приложение к книге протоколов заседаний ВЛК.

Напомним, избежать мобилизации из-за "внезапной болезни" теперь не удастся. В Украине ВЛК будут работать по-новому.

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Дата публикации
Просмотры
700
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