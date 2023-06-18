Служба в ВСУ по контракту: как проходит медосмотр и кого могут признать "негодным"

Подробности о медицинском осмотре желающих поступить на военную службу по контракту.
Подписать контракт для службы в ВСУ во время мобилизации в Украине может человек, отвечающий всем установленным требованиям. Одним из условий является соответствующее состояние здоровья, поэтому желающий обязан пройти медицинское освидетельствование и определить степень пригодности к службе по контракту.
Об этом говорится в объяснении Юридической сотни.
Медицинское освидетельствование происходит по направлению, которое подписывает начальник территориального центра комплектования.
Документы для медицинского осмотра
- справка о проведении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров;
- сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра;
- по медицинским показаниям – результаты других исследований;
- медицинская карта амбулаторного больного из поликлиники по месту жительства;
- справка о пребывании (несостоянии) на учете в противотуберкулезном диспансере.
Каждый кандидат осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а при необходимости – и врачами других специальностей.
Процедуры перед осмотром кандидатам на военную службу по контракту
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи,
- биохимический анализ крови,
- анализ крови на антитела к ВИЧ,
- антиген к вирусу гепатита "В",
- антитела к вирусу гепатита "С",
- реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном,
- определяется группа крови и резус,
- флюорография,
- кардиограмма.
На каждого кандидата регистрируют карту обследования и медицинского осмотра.
Если во время амбулаторного обследования врачам трудно определить состояние здоровья, кандидатов направляют на стационарное обследование в лечебно-профилактические учреждения Минздрава Украины. После этого они проходят повторное медицинское освидетельствование ВЛК территориальных центров комплектования с вынесением постановлений о пригодности к службе по контракту.
ВЛК принимает постановление "Непригодный к военной службе по контракту" в следующих случаях:
- если заболевания предусматривают индивидуальную оценку годности военной службы;
- если обнаружены заболевания, препятствующие прохождению службы по контракту;
- также при отказе от медицинского обследования.
Постановление ВЛК о годности к службе по контракту оформляется справкой ВЛК (действительно в течение 6 месяцев) в 2 экземплярах:
- первый прилагается к личному делу кандидата на военную службу по контракту;
- второй остается в ВЛК как приложение к книге протоколов заседаний ВЛК.
Напомним, избежать мобилизации из-за "внезапной болезни" теперь не удастся. В Украине ВЛК будут работать по-новому.
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