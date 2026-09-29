Слышите в ухе собственное сердцебиение: врачи назвали возможные причины необычного симптома

Слух / © Credits

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Если в ухе появляется ритмичный шум, гул или пульсация, точно совпадающие с ударами сердца, это может быть особым видом тинитуса – пульсирующим шумом в ушах. В отличие от обычного колокола или писка такой симптом нередко связан с движением крови сосудами головы и шеи.

Об этом сообщает Egeszsegkalauz.

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Пульсирующий шум может возникать как в одном, так и в обоих ушах. Он бывает постоянным или периодическим и в некоторых ситуациях становится более заметным - например, во время физических нагрузок, стресса или после того, как человек ложится.

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Почему в ухе можно слышать собственный пульс

Обычный тинитус часто проявляется как колокол, писк, гул или шипение и не обязательно связан с сердцебиением. Пульсирующий тинитус имеет другую особенность – его ритм совпадает с пульсом человека.

Одной из причин может быть изменение кровотока в сосудах, расположенных вблизи уха. Поэтому звуки, которые обычно остаются незаметными, могут стать слышными.

Среди возможных причин такого симптома – повышенное артериальное давление, атеросклероз, анемия, а также некоторые особенности или нарушения развития сосудов.

В то же время сам по себе пульсирующий шум не означает, что у человека есть определенное заболевание. Чтобы установить причину, необходимо медицинское обследование.

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Почему шум становится сильнее ночью

Пульсация может быть особенно заметна после того, как человек ложится спать. В тихой комнате внешних звуков меньше, потому внутренний шум воспринимается сильнее.

Кроме того, симптом может усугубляться после физических нагрузок, когда сердце работает быстрее, а кровоток усиливается. Стресс также может сделать пульсацию более ощутимой.

Какие заболевания могут быть связаны с симптомом

Повышенное давление способно изменять кровоток и делать возникающие в сосудах звуки более заметными.

Еще одной вероятной предпосылкой является атеросклероз. Из-за сужения и потери эластичности сосудов кровь может двигаться иначе, что иногда вызывает характерный шум.

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Пульсирующий тинитус может возникать на фоне анемии. Когда организму не хватает кислорода, кровообращение может изменяться, поэтому человек начинает сильнее чувствовать движение крови.

В редких случаях причиной могут являться аномалии сосудов головы или шеи. Именно поэтому продолжающийся или повторяющийся пульсирующий шум не стоит игнорировать.

Как проверяют причину

Во время обследования врач прежде всего выясняет характер шума: возникает ли он в одном или двух ушах, постоянный или периодический и насколько точно совпадает с пульсом.

Также могут проверить слух и состояние уха, измерить АД. В зависимости от симптомов врач может назначить анализ крови или дополнительные исследования, в частности КТ или МРТ.

Лечение зависит от причины. Если шум связан с определенным заболеванием или нарушением кровообращения, в первую очередь лечат именно это состояние.

Когда нужно обратиться к врачу

Если пульсация в ухе появилась недавно, не проходит или регулярно повторяется, следует обратиться к врачу и пройти обследование.

Особенно важно не откладывать обращение за медицинской помощью, если вместе с шумом возникли внезапное ухудшение слуха, головокружение, онемение или слабость лица, руки или ноги. Также консультация необходима, если симптом возник после травмы.

Таким образом, слышимое в ухе сердцебиение не обязательно свидетельствует о серьезной проблеме. Однако ритмичный шум, точно совпадающий с пульсом, имеет несколько возможных причин, поэтому при длительных или повторяющихся симптомах лучше выяснить их вместе с врачом.

Как мы писали, в покое нормальный пульс взрослого человека обычно составляет 60–100 ударов в минуту . Частота сердцебиения зависит от возраста, физической активности, стресса, температуры тела, положения тела, лекарства и других факторов. Во время спорта или активной ходьбы пульс ускоряется, а регулярные тренировки со временем могут сделать работу сердца более эффективной. Показатель ниже 60 ударов в минуту называют брадикардией, однако сам по себе низкий пульс не всегда означает проблему со здоровьем.

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