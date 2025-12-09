Смерть от бешенства после пересадки почки: медики шокированы источником заражения

Пересадка почки / © Pixabay

Реклама

В США зафиксировали редкий смертельный случай заражения бешенством через донорский орган. Мужчина из Мичигана умер в январе 2025 года, когда через несколько недель после пересадки почки у него внезапно появились симптомы инфекции — несмотря на то, что он не имел никакого контакта с больными животными.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Расследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) установило: источником заражения стала почка донора из Айдахо. Это лишь четвертый случай передачи бешенства через пересаженные органы в США с 1978 года. Во время первичной оценки рисков медики зафиксировали, что мужчину-донора в конце октября 2024 года поцарапал скунс, однако на тот момент это не связали с возможным заражением.

Реклама

Донор умер в начале декабря, ему изъяли сердце, легкие, обе роговицы и почки. Только после смерти реципиента стало понятно, что одна из почек была инфицирована: анализы CDC обнаружили в тканях РНК вируса бешенства. Сам донор признаков инфекции при жизни не имел, поэтому подозрение возникло уже постфактум.

Пациент, которому пересадили инфицированный орган, умер на седьмой день госпитализации. В то же время его случай помог обезопасить других людей. Трое реципиентов пересаженных роговиц немедленно получили высокоэффективную постконтактную профилактику: роговицы удалили, а пациентам ввели антитела и вакцину.

В общем медики оценили 357 человек, которые могли иметь контакт с донором или реципиентом почки. 46 людям, в том числе медработникам и пациентам, рекомендовали пройти профилактическое лечение.

В CDC подчеркивают: современные правила скрининга донорских органов имеют уязвимости, ведь тестирование на бешенство не является стандартной процедурой. Организация призывает команды трансплантологов быть внимательнее к донорам, которые могли получить укусы или царапины животных, чувствительных к вирусу, даже если симптомы у них не проявляются.

Реклама

В отчете CDC указано, что в случае подозрения на бешенство после пересадки органов необходимо проводить срочную диагностику, рассматривать возможность удаления пересаженных тканей и немедленно назначать постконтактную профилактику всем, кто мог подвергнуться риску.

Напомним, медики назвали симптомы смертельно опасного осложнения туберкулеза, туберкулезного менингита, и рассказали кого спасает вакцина БЦЖ.