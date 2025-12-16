- Дата публикации
Смертельная опасность, которую все игнорируют: почему боль в груди требует немедленного внимания врача
Неожиданная боль в груди или даже незначительная одышка во время разговора могут быть симптомами опасных заболеваний.
Боль в груди — это распространенный симптом, который большинство людей склонны игнорировать. Однако врачи предостерегают: пренебрежение этим сигналом может представлять реальную опасность, если его вовремя не обнаружить и не лечить.
Об этом пишет Daily Express.
Британский кардиолог Роберт Келли предупреждает, что боль в груди часто является замаскированной одышкой. Не стоит игнорировать этот сигнал, поскольку он может свидетельствовать об опасном заболевании.
«Если у вас возникает одышка во время подъема на гору, разговора или от любой незначительной нагрузки, вам нужно обратиться к врачу», — пояснил Келли.
Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) объясняет, что одышка может иметь как относительно простые, так и очень серьезные причины.
Распространенные и менее опасные причины:
астма;
инфекции грудной клетки;
избыточный вес;
курение;
панические атаки.
Опасные заболевания, о которых может сигнализировать одышка:
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
рубцевание легких (идиопатический легочный фиброз);
сердечная недостаточность;
рак легких.
В свою очередь специалисты советуют не пытаться самостоятельно установить причину одышки, вместо этого вам стоит немедленно обратиться к врачу.
Также вам стоит побывать на приеме у семейного врача, если:
ваша одышка усиливается, когда вы занимаетесь своими обычными делами или когда ложитесь;
вы ощущаете одышку и отек лодыжек;
Вы кашляете уже более трех недель.
Ранее известный кардиохирург доктор Джереми Лондон заявил, что четыре категории пищевых продуктов следует полностью исключить из рациона, поскольку они, по его мнению, «активно отравляют» организм.