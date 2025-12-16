Смертельная опасность, которую все игнорируют: почему боль в груди требует немедленного внимания врача

Боль в груди \ фото иллюстративное / © Credits

Реклама

Боль в груди — это распространенный симптом, который большинство людей склонны игнорировать. Однако врачи предостерегают: пренебрежение этим сигналом может представлять реальную опасность, если его вовремя не обнаружить и не лечить.

Об этом пишет Daily Express.

Британский кардиолог Роберт Келли предупреждает, что боль в груди часто является замаскированной одышкой. Не стоит игнорировать этот сигнал, поскольку он может свидетельствовать об опасном заболевании.

Реклама

«Если у вас возникает одышка во время подъема на гору, разговора или от любой незначительной нагрузки, вам нужно обратиться к врачу», — пояснил Келли.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) объясняет, что одышка может иметь как относительно простые, так и очень серьезные причины.

Распространенные и менее опасные причины:

астма;

инфекции грудной клетки;

избыточный вес;

курение;

панические атаки.

Опасные заболевания, о которых может сигнализировать одышка:

Реклама

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

рубцевание легких (идиопатический легочный фиброз);

сердечная недостаточность;

рак легких.

В свою очередь специалисты советуют не пытаться самостоятельно установить причину одышки, вместо этого вам стоит немедленно обратиться к врачу.

Также вам стоит побывать на приеме у семейного врача, если:

ваша одышка усиливается, когда вы занимаетесь своими обычными делами или когда ложитесь;

вы ощущаете одышку и отек лодыжек;

Вы кашляете уже более трех недель.

Ранее известный кардиохирург доктор Джереми Лондон заявил, что четыре категории пищевых продуктов следует полностью исключить из рациона, поскольку они, по его мнению, «активно отравляют» организм.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.