Смертельная опасность шеллака: как популярный маникюр угрожает здоровью кожи

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Длительное ношение шеллака без перерывов может негативно влиять на состояние ногтей, а использование ультрафиолетовых ламп во время маникюра требует осторожности.

Об этом в эфире «Киев24» заявила врач-дерматолог, профессор Ольга Богомолец.

По словам врача, после снятия покрытия пациенты нередко обращаются к дерматологам с поврежденными ногтями или грибковыми поражениями.

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«Люди обращаются к нам после того, как сняли лак для ногтей, который был там месяц, потом еще месяц и месяц. Ногти становятся мутными, могут быть повреждены или поражены грибком, а лечение очень длительное», — сказала Богомолец.

Какие риски связаны с УФ-лампами

Отдельное внимание дерматологиня обратила на ультрафиолетовые лампы, используемые для полимеризации гель-лака. По ее словам, ультрафиолетовое излучение попадает на кутикулу и кожу вокруг ногтя.

«Безвредного ультрафиолета нет. Это сфокусированные солнечные лучи», — подчеркнула врач.

Она также отметила, что появление темной продольной полоски на ногте — меланонихии — повод обратиться к врачу для обследования. По словам профессора, такие изменения требуют оценки специалиста, особенно если полоска изменяет форму, ширину или цвет.

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Как сделать маникюр безопаснее

Богомолец рекомендует не носить гель-лак на протяжении длительного времени и по возможности делать перерывы между покрытиями.

Маникюр можно делать, но нужно делать это правильно. Менее вреден обычный лак, который наносится примерно на неделю и не требует использования ультрафиолетовой лампы», — отметила она.

Врач также советует внимательно следить за состоянием ногтей и не откладывать консультацию с дерматологом в случае появления каких-либо необычных изменений.

Напомним, популярная процедура в салонах красоты — агрессивное удаление кутикулы — может серьезно повредить здоровью ногтей. Ведь кутикула выполняет защитную функцию, герметизируя зону роста ногтя. Ее постоянная травма провоцирует быстрее нарастание тканей и повышает риск инфекций. Специалист советует не удалять кутикулу слишком глубоко и использовать деликатные методы ухода.

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