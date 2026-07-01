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Смертельная опасность шеллака: как популярный маникюр угрожает здоровью кожи
Врач объяснила, на какие изменения ногтей следует обратить особое внимание.
Длительное ношение шеллака без перерывов может негативно влиять на состояние ногтей, а использование ультрафиолетовых ламп во время маникюра требует осторожности.
Об этом в эфире «Киев24» заявила врач-дерматолог, профессор Ольга Богомолец.
По словам врача, после снятия покрытия пациенты нередко обращаются к дерматологам с поврежденными ногтями или грибковыми поражениями.
«Люди обращаются к нам после того, как сняли лак для ногтей, который был там месяц, потом еще месяц и месяц. Ногти становятся мутными, могут быть повреждены или поражены грибком, а лечение очень длительное», — сказала Богомолец.
Какие риски связаны с УФ-лампами
Отдельное внимание дерматологиня обратила на ультрафиолетовые лампы, используемые для полимеризации гель-лака. По ее словам, ультрафиолетовое излучение попадает на кутикулу и кожу вокруг ногтя.
«Безвредного ультрафиолета нет. Это сфокусированные солнечные лучи», — подчеркнула врач.
Она также отметила, что появление темной продольной полоски на ногте — меланонихии — повод обратиться к врачу для обследования. По словам профессора, такие изменения требуют оценки специалиста, особенно если полоска изменяет форму, ширину или цвет.
Как сделать маникюр безопаснее
Богомолец рекомендует не носить гель-лак на протяжении длительного времени и по возможности делать перерывы между покрытиями.
Маникюр можно делать, но нужно делать это правильно. Менее вреден обычный лак, который наносится примерно на неделю и не требует использования ультрафиолетовой лампы», — отметила она.
Врач также советует внимательно следить за состоянием ногтей и не откладывать консультацию с дерматологом в случае появления каких-либо необычных изменений.
Напомним, популярная процедура в салонах красоты — агрессивное удаление кутикулы — может серьезно повредить здоровью ногтей. Ведь кутикула выполняет защитную функцию, герметизируя зону роста ногтя. Ее постоянная травма провоцирует быстрее нарастание тканей и повышает риск инфекций. Специалист советует не удалять кутикулу слишком глубоко и использовать деликатные методы ухода.