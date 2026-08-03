Смертельный тренд: почему после модного солнечного тату нужно бежать к врачу

Солнечная татуировка / © ТСН

Реклама

В соцсетях стремительно набирает популярность новый тренд на так называемые солнечные татуировки. Однако дерматологи предупреждают, что эффектный рисунок на загорелой коже представляет опасность и объясняют, почему после такого эксперимента необходимо показать родинки врачу.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

Реклама

В соцсетях распространяется тренд на так называемые солнечные татуировки (sun tattoo). Для ее создания на кожу наклеивают трафарет или специальную наклейку, а открытые участки оставляют под солнцем. В результате закрытая часть кожи остается светлой, тогда как вокруг нее появляется загар и образует узор. Иногда похожего эффекта достигают, нанося солнцезащитный крем в форме рисунка.

Реклама

О рисках такого способа украшения тела рассказала дерматолог-косметолог доктор Илдико Венце из Центра обследования родинок Anyajegyszűrő Központ — Prima Medica.

Чем опасна солнечная татуировка?

Несмотря на привлекательный вид светлого рисунка на загорелой коже, врачи предостерегают, что этот тренд небезопасен. При создании солнечной татуировки кожа одинаково испытывает влияние ультрафиолетового излучения, которое наносит ей такой же вред, как и обычное загорание.

К основным негативным последствиям ультрафиолета относятся:

повреждение ДНК клеток кожи;

повышенный риск солнечных ожогов;

преждевременное старение кожи;

возрастание вероятности развития рака кожи в будущем.

«Многие, стремясь получить более контрастный рисунок, загорают дольше или вообще отказываются от солнцезащитного крема, что еще больше увеличивает риск развития рака кожи. Загорелая кожа не является признаком здоровья — это лишь естественная защитная реакция организма, которая помогает уменьшить повреждение ДНК под влиянием ультрафиолета. Особенно опасна солнечная татуировка для людей со светлой кожей, большим количеством родинок, тех, кто уже получал солнечные ожоги, или если в семье были случаи рака кожи», — подчеркнула доктор Винце.

Реклама

Как безопасно находиться на солнце?

Специалист советует придерживаться простых правил, которые помогут снизить риск повреждения кожи:

не находиться под прямыми солнечными лучами с 10:00 до 16:00, когда уровень ультрафиолетового излучения самый высокий, и перед выходом проверять УФ-индекс;

пользоваться солнцезащитным кремом широкого спектра действия с SPF не ниже 30, а еще лучше SPF 50, который защищает от UVA- и UVB-лучей;

выбирать качественные солнцезащитные средства с комбинацией современных УФ-фильтров;

наносить крем обильным слоем за 15-30 мин. до выхода на солнце и возобновлять его каждые два часа, а также после купания, сильного потоотделения или использования полотенца;

во время длительного пребывания на улице носить закрытую одежду, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки с УФ-фильтром;

не считать загар достаточной защитой от солнечных ожогов, ведь он обеспечивает только минимальный природный барьер;

защищать кожу даже в пасмурную погоду, поскольку ультрафиолет проникает через облака, а UVA-лучи — даже через автомобильное и оконное стекло;

быть особенно аккуратными у воды, на песчаных пляжах и в горной местности, где ультрафиолетовое излучение дополнительно отражается от поверхностей;

регулярно проверять состояние родинок и обращаться к дерматологу при появлении новых или измененных образований.

Когда нужно обследовать родинки?

Если родинки не вызывают беспокойства, профилактический осмотр лучше всего проходить осенью или в другой сезон, когда солнечное излучение менее интенсивно. В этот период кожа светлеет после лета, что упрощает оценку ее состояния.

«Особенно важно пройти осмотр, если в течение лета человек испытал значительное влияние ультрафиолетового излучения — независимо от того, было ли это из-за солнечной татуировки или из-за интенсивного загорания. Людям с более 60 родинками рекомендуется пройти полное картирование родинок с фотографированием всей поверхности тела. Такое обследование желательно повторять каждый год в одно и то же время. Это облегчает сравнение результатов, поскольку состояние кожи будет максимально похоже на предыдущие снимки», — объяснила дерматолог-косметолог.

Врач также напомнила, что при появлении любых подозрительных изменений на коже необходимо как можно быстрее обратиться к дерматологу, ведь это может свидетельствовать о развитии меланомы.

Реклама

Изменения родинок — правило ABCDE

A (Asymmetry — асимметрия): две половины родинки не похожи друг на друга.

B (Border — край): края неровные, зубчатые или нечеткие.

C (Color — цвет): родинка имеет несколько оттенков или ее цвет меняется.

D (Diameter — диаметр): родинка увеличивается, особенно если ее диаметр превышает 6 мм, хотя меланомой может оказаться и меньшее образование.

E (Evolution — изменения): меняются размер, форма или цвет родинки, появляются зуд, кровоточивость или язвы.

Специалисты отмечают, что солнечная татуировка остается заметной лишь несколько недель, тогда как повреждения, вызванные ультрафиолетом, могут иметь пожизненные последствия. Поэтому надежная защита от солнца и регулярный контроль состояния родинок остаются лучшими способами сохранить здоровье кожи.

К слову, шведское исследование с участием более 11 тыс. человек показало, что у владельцев татуировок вероятность развития меланомы на 29% выше, чем у людей без боди-арта. Ученые предполагают, что тату-чернила могут мигрировать к лимфоузлам и вызвать хроническое воспаление. Несмотря на необходимость дальнейших изучений, эксперты советуют пользоваться солнцезащитным кремом, избегать длительного загара и регулярно осматривать кожу.

Новости партнеров