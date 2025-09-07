Смертельный вирус снова распространяется: симптомы, смертность и меры безопасности

Смертельный вирус Эбола снова распространяется / © Pixabay

Реклама

Власти Конго объявили о новой вспышке Эболы, которая в течение первой недели сентября уже унесла жизни более десятка человек.

Об этом пишет АР.

Образцы, проанализированные специалистами Национального института биомедицинских исследований в столице Киншасе, подтвердили наличие наиболее агрессивного штамма вируса — «Заир», получившего это наименование от прежнего названия страны.

Реклама

Объявление прозвучало на фоне возобновившихся боев на востоке и ухудшения и без того хрупкой системы здравоохранения из-за сокращения помощи США.

Как передается Эбола

Вирус Эбола чрезвычайно заразен и может передаваться людям от диких животных. Далее он распространяется среди людей через контакт с биологическими жидкостями — рвотой, кровью, спермой — а также через предметы и поверхности (постель, одежду), загрязненные этими жидкостями.

Болезнь, которую он вызывает, редкая, но тяжелая — и часто смертельная. Симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею, мышечные боли, а также внутренние и наружные кровотечения.

Впервые вирус был обнаружен в 1976 г. у реки Эбола (ныне территория Конго). Первые вспышки произошли в отдаленных деревнях Центральной Африки, рядом с тропическими лесами.

Реклама

Последняя вспышка

Министерство здравоохранения Конго 4 сентября сообщило о новой вспышке Эболы после подтверждения первого случая — 34-летней беременной женщины из местности Булапе в территории Мвека, провинция Касаи.

Женщина была госпитализирована в прошлом месяце с симптомами геморрагической лихорадки, и она умерла через несколько часов от множественной органной недостаточности.

«По данным министерства, новая вспышка, вероятно, повлекла 15 смертей среди 28 человек с симптомами, включая четырех медработников. Это уже 16-я вспышка Эболы в Конго. Министр здравоохранения Самуэль-Роже Камба заявил, что уровень смертности (53,6%) свидетельствует о серьезности ситуации», — сообщает АР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что количество случаев, вероятно, будет расти.

Реклама

«Число инфекций, вероятно, увеличится, поскольку передача продолжается», — говорится в заявлении. «Команда реагирования и местные бригады будут работать над тем, чтобы найти инфицированных и оказать им помощь как можно скорее».

Главный врач зоны Булапе доктор Жан Поль Микоби также предупредил о возможном росте инфекций, поскольку многие жители сбежали из своих сел, боясь заражения, что затрудняет отслеживание и мониторинг больных.

Руководитель медицинской зоны Мвека доктор Амитие Букиди заявил в субботу, что все четыре медицинских зоны территории уже получили подозрительные случаи.

Предыдущие вспышки в Конго

Последняя вспышка Эболы в провинции Экватор на северо-востоке Конго 2022 года унесла жизни шести человек.

Реклама

Ранняя вспышка на востоке страны (2018–2020 гг.) унесла более тысячи жизней — это самое большое количество смертей после эпидемии 2014–2016 гг.

Нестабильная ситуация с безопасностью и глубокое недоверие общин привели к серьезным трудностям в борьбе с эпидемией на востоке Конго. Центры лечения Эболы неоднократно становились объектами нападений, и государственным медикам приходилось работать в очагах поражения — Бутембо и Катва.

Как сдержать распространение болезни

Медицинские чиновники призвали население строго соблюдать профилактические меры, в частности дистанцирование и регулярное мытье рук.

ВОЗ сообщила, что отправила экспертов в провинцию Касаи для усиления наблюдения, лечения и профилактики инфекций в медицинских учреждениях. Также доставляются средства защиты, мобильные лаборатории и лекарства. У Конго есть запас препаратов и вакцины от Эболы Ervebo, отметили в ВОЗ.

Реклама

Команда экспертов из Национального института биомедицинских исследований уже прибыла из Киншасы в зону Мвека и развернула мобильную лабораторию для тестирования образцов на месте, рассказал Букиди.

«Наши основные проблемы — недостаток персонала и дефицит средств индивидуальной защиты. Кроме того, больницы нуждаются в лекарстве и специальном оборудовании для борьбы с эпидемией», — сказал он.

Напомним, ранее речь шла о загадочном вирусе, в результате которого в Демократической Республике Конго погибло более 50 человек, повлекшее за собой широкую обеспокоенность.

Ранее в Украине вырос уровень заболеваемости вирусными недугами: гриппом, ОРВИ и COVID-19. Тогда назывались регионы с наихудшей ситуацией.