Смертоносный вирус Эбола на борту: самолет экстренно приземлился — что было дальше

Вирус / © Reuters

Трансатлантический рейс авиакомпании Air France был вынужден экстренно изменить курс и совершить посадку в Монреале после того, как власти США выразили опасения по поводу смертельно опасного вируса Эбола. Один из пассажиров мог быть носителем инфекции.

Об этом пишет Daily Mail.

Самолет следовал по маршруту Париж — Детройт, когда Таможенная и пограничная служба США (CBP) выразила серьезные опасения и запретила борту входить в воздушное пространство страны. Поэтому лайнер срочно перенаправили в Канаду.

«Таможенная и пограничная служба США приняла решительные меры и запретила самолету с этим пассажиром приземляться в Детройтском международном аэропорту имени Уэйна Каунти, направив его на посадку в Монреале, Канада», — подчеркнули пограничники.

По имеющимся данным, пассажир недавно посетил Восточную Африку и был ошибочно допущен на борт, несмотря на введенные ограничения из-за новой вспышки заболевания.

В заявлении ведомства говорится: «В связи с ограничениями на въезд, введенными для снижения риска заражения вирусом Эбола, пассажир не должен был садиться на борт самолета».

Как сообщил источник в авиакомпании, бортпроводники мгновенно среагировали на угрозу и надели защитные маски, только что узнали об опасной ситуации на борту. Впоследствии перевозчик официально подтвердил, что пассажиру, являющемуся гражданином Конго, было полностью отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Гражданин Конго был снят с рейса, после чего воздушное судно смогло продолжить свой запланированный путь в Детройт. Пока официальные органы здравоохранения не подтвердили, проявлялись ли у пассажира симптомы, присущие Эболи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже официально признала нынешнюю вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией. По состоянию на сегодняшний день организация подтвердила 51 случай заболевания в северных провинциях Конго (Итури и Северное Киву), а также два случая в Уганде.

Однако, по оценкам специалистов, вспышка уже привела к 139 вероятным смертям и почти 600 подозреваемым случаям заражения.

Напомним, в Демократической Республике Конго зафиксировали новую вспышку вируса Эбола. По предварительным данным, в провинции Итури обнаружили сотни вероятных случаев заражения и десятки смертей.

Эбола представляет собой опасное вирусное заболевание, которое передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Болезнь может вызвать тяжелые поражения организма и имеет высокий уровень смертности.

