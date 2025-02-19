Смыв унитаза создает облако бактерий: как это влияет на здоровье

Во время смыва унитаза в воздух попадают крошечные капли воды, которые могут переносить опасные бактерии. Ученые установили, что кишечная палочка и золотистый стафилококк — самые распространенные бактерии, которые распространяются из унитаза в воздухе, что повышает риск желудочных и респираторных инфекций.

Об этом сообщил DailyMail.

Эксперимент, проведенный в Китае, показал, что после смыва пустого туалета концентрация бактерий была на 16-43% ниже, чем после смыва грязного. В то же время вентиляция в туалетах значительно снижает количество биоаэрозолей в воздухе, что делает их менее опасными для здоровья.

"Наши результаты подчеркивают существенные риски для здоровья, связанные с воздействием биоаэрозолей в общественных туалетах. Улучшение систем вентиляции путем оптимизации эффективности вытяжных вентиляторов и скорости воздухообмена может эффективно снизить концентрацию биоаэрозолей и риски воздействия на население", — говорится в сообщении.

Предыдущие исследования показали, что болезнетворные микробы остаются в туалете даже после нескольких смывов, хотя закрытие крышки перед смыванием уменьшает их количество в воздухе.

Согласно экспертам, попадание этих бактерий в организм может вызвать спазмы, тошноту, диарею и рвоту. Однако использование вытяжки снижает вероятность заражения в 10 раз.

Напомним, специалисты назвали наиболее ненужные лекарства.

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