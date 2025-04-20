Сначала нужно узнать о вреде, а уже потом есть: кому нельзя употреблять черемшу

Кому нельзя есть черемшу / © Credits

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Если есть черемшу в сыром виде, например, добавлять в салаты, она поможет покрыть дефицит витаминов, которые крайне необходимы организму. Это вкусное растение содержит мощную долю витаминов С и группы В, кальция, железа и фосфора, поэтому полезно практически для всех систем организма. Однако «весенний лук» нельзя есть некоторым категориям людей, и вот почему.

Кому ни в коем случае нельзя есть черемшу: советы врачей

Медики рекомендуют перед употреблением черемши проверить, нет ли на нее аллергической реакции, поскольку она содержит сильный аллерген.

Нельзя употреблять черемшу тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, в частности гастрит и язву.

Тем людям, которые принимают антикоагулянты, также следует воздержаться от употребления продукта. Ибо черемша обладает способностью разжижать кровь.

Также не следует употреблять черемшу беременным женщинам и кормящим грудным молоком.

Нельзя есть черемшу детям до трех лет.