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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
269
Время на прочтение
1 мин

Сначала нужно узнать о вреде, а уже потом есть: кому нельзя употреблять черемшу

Черемша, он же дикий лук, созревает весной, поэтому многие люди сразу включают его в свой рацион. Однако врачи рекомендуют некоторым не спешить этого делать.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кому нельзя есть черемшу

Кому нельзя есть черемшу / © Credits

Если есть черемшу в сыром виде, например, добавлять в салаты, она поможет покрыть дефицит витаминов, которые крайне необходимы организму. Это вкусное растение содержит мощную долю витаминов С и группы В, кальция, железа и фосфора, поэтому полезно практически для всех систем организма. Однако «весенний лук» нельзя есть некоторым категориям людей, и вот почему.

Кому ни в коем случае нельзя есть черемшу: советы врачей

  • Медики рекомендуют перед употреблением черемши проверить, нет ли на нее аллергической реакции, поскольку она содержит сильный аллерген.

  • Нельзя употреблять черемшу тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, в частности гастрит и язву.

  • Тем людям, которые принимают антикоагулянты, также следует воздержаться от употребления продукта. Ибо черемша обладает способностью разжижать кровь.

  • Также не следует употреблять черемшу беременным женщинам и кормящим грудным молоком.

  • Нельзя есть черемшу детям до трех лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
269
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