Снимают воспаление и поддерживают здоровье сердца: 7 продуктов, богатых омега-3

Омега-3 / © Credits

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Омега-3 жирные кислоты относятся к ненасыщенным жирам, которые организм должен получать с пищей. Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и играют важную роль в работе клеток.

О семи продуктах, богатых омега-3, которые стоит включить в рацион, рассказали диетологи Сьюзан Грили и Мэтью Лэндри, сообщает издание Martha Stewart.

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Существует три основных вида омега-3: EPA и DHA в основном содержатся в рыбе и морепродуктах, а ALA — в продуктах растительного происхождения. Организм способен преобразовывать ALA в EPA и DHA, однако только в ограниченном количестве. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать различные источники этих жирных кислот.

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Лосось

Жирная рыба — один из самых известных источников омега-3. В 85 г приготовленного дикого лосося содержится около 0,35 г ЭПК и 1,22 г ДГК. Кроме того, эта рыба обеспечивает организм белком, витамином D и селеном.

Грилли отмечает, что жирную рыбу можно включать в рацион один-два раза в неделю. Лосось можно запекать, добавлять в салаты и супы или подавать с яйцами на завтрак.

Сардины

Еще один доступный вариант — сардины. Порция консервированной рыбы в томатном соусе весом 85 г содержит примерно 0,45 г ЭПК и 0,74 г ДГК. Сардины также являются источником белка и витамина D.

Их можно добавлять в пасту, салаты или разминать и подавать на тостах или крекерах.

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Устрицы

По словам Лэндри, устрицы содержат сразу три вида омега-3. В порции приготовленных устриц весом около 85 г содержится 0,14 г ALA, 0,30 г EPA и 0,23 г DHA.

Помимо полезных жиров, этот морепродукт содержит белок и цинк, необходимый для нормальной работы иммунной системы.

Семена чиа

Для тех, кто предпочитает растительные продукты, одним из источников омега-3 могут стать семена чиа. Они богаты ALA, а также содержат клетчатку, белок и антиоксиданты.

Чиа имеет нейтральный вкус, поэтому его легко добавлять в йогурты, каши, салаты, гранолу или готовить из него пудинг.

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Грецкие орехи

Порция грецких орехов весом около 28 г содержит примерно 2,57 г ALA. Они также снабжают организм растительным белком, калием и витамином B6.

Орехи можно есть отдельно или добавлять в йогурт, салаты, выпечку и другие блюда.

Семена льна

Еще одним растительным источником омега-3 является лен. Одна столовая ложка цельных семян содержит около 2,35 г ALA. Кроме того, в них содержатся клетчатка, растительный белок и антиоксиданты.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение молотым семенам льна, поскольку в таком виде питательные вещества усваиваются легче. Их можно добавлять в овсянку, смузи, блины и выпечку.

Эдамаме

Молодые соевые бобы также содержат омега-3. В половине стакана замороженного эдамаме — около 0,28 г ALA. В то же время соевые бобы являются источником белка, клетчатки, полезных жиров и фитонутриентов.

Эдамаме можно использовать в салатах, блюдах с лапшой и рисом или готовить из него соусы и закуски.

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