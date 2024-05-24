Снижает давление и вес: ученые назвали самый полезный картофель, который стоит есть каждый день

Хотя не все диетологи с этим соглашаются, но картофель очень полезен для здоровья, просто его нужно правильно приготовить.

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы картошку. Ведь из нее можно приготовить столько вкуснейших блюд. Однако есть такие люди, которые считают этот овощ не очень полезным из-за его калорийности и крахмалистости. Но это совсем не так, просто ее нужно так готовить, чтобы она сохранила свою питательность и все полезные микроэлементы.

Какой картофель имеет наибольшую пользу для организма человека: выводы ученых

Американские ученые провели исследование и выяснили, что запеченный или отварной картофель в шелухе будет самым полезным. Особенно для тех людей, которые испытывают проблемы с лишним весом и сердечно-сосудистой системой.

Ученые набрали группу из восемнадцати человек, которые имели проблемы с лишним весом, и провели исследование. В течение 30 дней испытуемые ели каждый день по 6-8 картофелин в шелухе. Через месяц участники группы прошли медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что повышенное давление и масса тела у участников эксперимента значительно снизились.

Ученые на основании обследования испытуемых сделали выводы, что обычный запеченный или вареный картофель в мундире не вредит здоровью и не увеличивает массу тела. Напротив, правильно приготовленный овощ приносит пользу сердечно-сосудистой системе и помогает быстрее похудеть.

Специалисты отмечают, что одна порция вареного или запеченного картофеля содержит только 109 ккал и мощное содержание полезных веществ. А от жареного картофеля лучше воздерживаться, поскольку во время приготовления все полезные вещества исчезают, остаются только жир и крахмал.

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