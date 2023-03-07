Снижает уровень сахара, помогает похудеть и улучшает работу мозга – почему и как следует употреблять корицу

Недавние исследования показывают, что корица может сделать больше, чем придать вкус вашим блюдам. Корица улучшает здоровье и восстановление мозга.

Недавний обзор исследования, опубликованный в Nutritional Neuroscience, показывает, что употребление корицы может улучшить работу мозга. Специалисты советуют добавлять в ежедневный рацион около чайной ложки одной из самых распространенных специй в мире.

Ученые говорят, что корица положительно влияет на артериальное давление и здоровье сердца. Так, в одном из исследований отмечено, что чуть меньше чайной ложки корицы ежедневно может снизить уровень триглицеридов и холестерина и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Теперь новые исследования показывают, что корица также может иметь преимущества для мозга. Обзор 40 исследований (включая сочетание лабораторных и клинических исследований), опубликованных в Nutritional Neuroscience, показал, что корица может значительно улучшить когнитивные функции, в том числе память и обучение.

Причина этих преимуществ для мозга

Корица содержит уникальные компоненты, такие как коричный альдегид, эвгенол, катехин и сирингиновую кислоту, и вместе они обеспечивают противовоспалительные и антиоксидантные реакции, уменьшающие воспаление во всем теле, включая мозг. Это не только может повлиять на память, но и настроение.

В одном из исследований подростки, жевавшие жвачку с корицей в течение 40 дней, отметили, что кроме улучшения памяти у них также уменьшилась тревожность. Особенность корицы заключается и в том, что результаты не зависели от дозы. Это означает, что как низкие, так и высокие дозы в рассматриваемых исследованиях оказали положительный эффект.

"Корицу можно использовать как добавку к диете спортсменов благодаря ее антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, которые могут уменьшить боли в мышцах и ускорить время восстановления", — говорит диетолог Джулия Денисон, специализирующаяся на спортивном питании.

Она советует употреблять от ½ до 1 чайной ложки корицы в день.

Диетолог также подчеркнула, что корицу можно добавлять в разнообразные блюда и продукты, как вот, посыпать специей овсянку, арахисовое масло, йогурт, нарезанные яблоки, тосты, хлопья или даже перец чили или рагу.

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