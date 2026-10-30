Консервы / иллюстративное фото

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Распространенное мнение о том, что здоровое питание обязательно требует значительных финансовых затрат, на самом деле является лишь мифом. Семейные врачи и ведущие диетологи утверждают, что в обычных супермаркетах можно найти немало недорогих продуктов, которые прекрасно поддерживают работу сердца. Главное — знать, на какие именно продукты стоит обратить внимание во время ежедневного похода в магазин.

Об этом пишет издание Express.

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Несмотря на рост цен, здоровое питание для сердца остается доступным и выгодным, утверждает семейный врач Хью Койн. Учёные доказали, что переход на средиземноморскую диету позволяет сократить ежедневные расходы на питание примерно на четверть.

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Сэкономить и защитить сердце помогает отказ от дорогих продуктов, подвергшихся глубокой переработке: сладких напитков, соков, хлопьев, чипсов, сладостей, а также бекона и ветчины.

Главный фармацевт аптеки «Oushk» Хира Малик также подтверждает, что многие из самых полезных для организма продуктов являются одновременно и самыми дешевыми на прилавках магазинов. Специалисты составили список из девяти доступных продуктов, которые стоит включить в ежедневный рацион для поддержания здоровья сердца.

Консервированные сардины

Специалисты по питанию рекомендуют несколько раз в неделю включать в рацион консервированную жирную рыбу, в частности сардины, скумбрию или форель. Нутрициолог Дэн Осман отмечает, что это отличная и бюджетная альтернатива свежей рыбе, которая обычно стоит значительно дороже.

Такие консервы являются доступным источником белка и большого количества омега-3 жирных кислот, которые крайне необходимы для поддержания нормальной работы сердца и сосудов.

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Консервированная фасоль

Консервированная фасоль — отличный бюджетный способ обогатить рацион белком и клетчаткой. По словам доктора Хью Койна, ежедневное употребление бобовых эффективно снижает уровень холестерина и существенно уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Овсянка

Овсянка — это завтрак многих людей, особенно в холодное время года. Эксперты отмечают, что это полезное блюдо, богатое клетчаткой.

Диетолог Линия Патель отмечает, что овес богат бета-глюканом — особым видом растворимой клетчатки, который препятствует всасыванию холестерина в кишечнике и снижает его уровень в крови. Для поддержания здоровья она советует готовить классическую или «ночную» овсянку, а также использовать этот злак для выпечки.

Чечевица

Чечевица — это ещё один чрезвычайно доступный и универсальный источник растительного белка и растворимой клетчатки.

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Как отмечает доктор Патель, она богата калием и магнием, которые в комплексе помогают нормализовать уровень холестерина, контролировать артериальное давление и укреплять сердечно-сосудистую систему. Эксперт советует смело добавлять чечевицу в повседневные блюда, в частности в густые супы, рагу или соус болоньезе.

Нут

Нут является ещё одним доступным источником растительного белка и клетчатки. По словам медицинского директора PocDoc Кейт Баньян, им можно легко обогатить супы, карри, рагу или соусы для пасты.

Замена части красного или переработанного мяса бобовыми помогает снизить потребление вредных насыщенных жиров. Эксперт отмечает, что экономичнее покупать сушеный нут, хотя консервированный вариант более удобен — главное, выбирать продукцию в воде и без добавления соли.

Авокадо

Диетолог Николь Кукко отмечает, что замена насыщенных жиров на ненасыщенные помогает контролировать уровень холестерина в крови. Кроме того, эти продукты содержат важные для сердечно-сосудистой системы калий и клетчатку.

Авокадо / © pexels.com

По её словам, одним из самых простых способов обогатить свой ежедневный рацион полезными жирами является добавление авокадо в обычные бутерброды, тосты или салаты.

Зелёный лук

Николь Кукко также советует активно использовать зеленый лук для улучшения вкуса блюд. Это доступная альтернатива избытку соли, сливочного масла или насыщенных жиров, которая дополнительно обогащает рацион витамином С и полезными растительными соединениями.

Замена соли свежей зеленью, чесноком и специями — это простой и эффективный способ поддержания нормального артериального давления и укрепления сердца.

Замороженные овощи

Миф о том, что замороженные овощи и фрукты менее полезны, чем свежие, не соответствует действительности — иногда всё обстоит с точностью до наоборот.

По словам специалистов по питанию, такие продукты отлично вписываются в ежедневную норму «пяти порций овощей и фруктов», стоят дешевле, долго хранятся и помогают избежать пищевых отходов.

Эксперт по питанию Бренда Гизер приводит пример идеального бюджетного рациона для сердца: овсянка с фруктами на завтрак, чечевичный или бобовый суп с цельнозерновым хлебом на обед, а на ужин — запеченный картофель с замороженными овощами и консервированной жирной рыбой.

Отметим, что раннее чувство сытости после нескольких кусочков пищи не всегда свидетельствует о серьезном заболевании и может быть связано с нарушением пищеварения, замедленным опорожнением желудка, рефлюксом, гастритом или побочным действием лекарств. Если это изменение появилось недавно, повторяется или усиливается, стоит выяснить его причину, учитывая сопутствующие симптомы и продолжительность проблемы.

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