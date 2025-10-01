Снижают ли бананы артериальное давление и сколько их можно есть на день

Если у вас высокое артериальное давление, следует употреблять не более двух бананов на день / © Associated Press

Реклама

Воздействие бананов на снижение АД можно объяснить несколькими жизненно важными питательными веществами.

Прежде всего, бананы являются источником калия. Один средний банан обычно содержит от 400 до 450 мг калия, электролита, который уравновешивает натрий в нашем рационе.

По данным Американской кардиологической ассоциации, высокое потребление натрия может привести к повышению АД, а калий помогает смягчить это, расслабляя стенки кровеносных сосудов и увеличивая выделение натрия с мочой.

Реклама

Кроме того, бананы богаты антиоксидантами, такими как витамин С и катехины. Эти соединения связаны с улучшением функции эндотелия, что означает, что они помогают клеткам, выстилающим наши кровеносные сосуды, работать более эффективно. Это может способствовать снижению АД.

Кроме того, исследование 2022 года в Food Science & Nutrition показало, что содержание клетчатки в бананах, особенно растворимой, например, пектин, может помочь регулировать артериальное давление, снижая уровень холестерина и улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Сколько бананов нужно есть

Умеренность является ключевой, когда речь идет об употреблении бананов для снижения АД. Несмотря на то, что бананы обладают разными полезными свойствами для сердца, переедание может привести к чрезмерному потреблению калорий, что потенциально нивелирует преимущества.

Не стоит есть больше одного-двух средних бананов каждый день. Такое потребление обеспечивает здоровую дозу калия, клетчатки и других необходимых питательных веществ без преувеличения.

Реклама

Ранее врач объяснил, нужно ли измерять давление, когда болит голова.